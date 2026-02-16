Il Bodø/Glimt è fermo da più di due mesi e si prepara a Marbella: Inter attenta, vince il 75% delle gare in casa

Il Bodø si sta preparando al caldo di Marbella, nonostante l'andata con l'Inter si disputi nel loro stadio, l'Aspmyra Stadion, impianto da 8.276 posti con terreno in erba sintetica e riscaldamento sotterraneo, pensato per resistere al clima rigidissimo. Il freddo e la superficie del campo sono insidie notevolissime per gli avversari, soprattutto nelle competizioni continentali. La scorsa stagione i norvegesi sono arrivati in semifinale di Europa League e quest’anno hanno conquistato i playoff di Champions. Risultati clamorosi per una squadra di quel livello. Il Bodø/Glimt ha vinto, in Europa, 32 partite in casa su 43, dal 2020: il 75%. In solo 5 occasioni non ha segnato, in altre 5 ha segnato solo un gol. Nelle restanti 33 partite ha fatto sempre dai due gol in su. Tra le vittime "illustri", Roma (due volte), Porto, Lazio, Besiktas, Olympiacos e Manchester City, Stella Rossa e Sturm Graz, mentre il Tottenham ha faticato per portare a casa un punto. L'Atletico Madrid, invece, ha perso al Wanda Metropolitano, dimostrando che i norvegesi sanno essere pericolosi anche in trasferta.