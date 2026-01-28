Napoli, Conte: "Prova positiva, risultato bugiardo. Il vero rammarico è il pari di Copenhagen"

Applausi agli avversari come ai suoi giocatori, poi Conte entra nell'analisi della gara: "A livello qualitativo, il Chelsea è stato molto più bravo e quando giocatori come i loro arrivano al tiro, fanno male. Noi tante volte siamo arrivati al cross e potevano essere situazioni decisive, possiamo migliorare. Ma i ragazzi hanno comunque fatto una partita importante: non abbiamo avuto paura, siamo andati a prenderli alti e abbiamo proposto un bel calcio. Dispiace perché avrei voluto continuare a confrontarmi con squadre di alto livello".