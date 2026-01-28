CHAMPIONS LEAGUE

Napoli, Conte: "Prova positiva, risultato bugiardo. Il vero rammarico è il pari di Copenhagen"

L'allenatore dopo il Ko col Chelsea: "Joao Pedro decisivo, ma meritavamo i playoff. Sabato di nuovo in campo, vorrei conoscere i fenomeni del calendario" 

28 Gen 2026 - 23:37
© Getty Images

© Getty Images

Antonio Conte promuove la prova del suo Napoli contro il Chelsea, nonostante l'eliminazione finale.

Il dispiacere, più che per la sconfitta contro gli uomini di Rosenior, è legato alla trasferta precedente: "Il rammarico è legato a Copenhagen, non puoi pareggiare lì e lo sappiamo. Quello ci ha costretti a provare un'impresa contro un top club come il Chelsea che ha vinto il Mondiale per Club, era difficile. Joao Pedro ha fatto la differenza con le sue giocate. Sono però orgoglioso della prova dei ragazzi con mezza squadra fuori, con 13 indisponibili, ma dispiace perché credo meritassimo comunque di andare ai playoff", ha detto Conte a Sky Sport. 

Applausi agli avversari come ai suoi giocatori, poi Conte entra nell'analisi della gara: "A livello qualitativo, il Chelsea è stato molto più bravo e quando giocatori come i loro arrivano al tiro, fanno male. Noi tante volte siamo arrivati al cross e potevano essere situazioni decisive, possiamo migliorare. Ma i ragazzi hanno comunque fatto una partita importante: non abbiamo avuto paura, siamo andati a prenderli alti e abbiamo proposto un bel calcio. Dispiace perché avrei voluto continuare a confrontarmi con squadre di alto livello". 

Errore sul secondo gol? Non secondo Conte: "A volte capita di commettere degli errori, ma anche la bravura degli avversari fa la sua parte e Joao Pedro ha segnato un gran gol. Credo che abbiamo onorato la sfida facendo una partita da Champions, resto convinto che il risultato finale sia bugiardo per quello che abbiamo fatto". 

A Prime Video, Conte ha completato il discorso concentrandosi anche sullo stato di forma personale e della sua squadra, con tono chiaramente polemico: "Io sto bene e ho voglia di andare avanti. Non sarà facile, a causa degli infortuni e anche del calendario. Vorrei conoscere i fenomeni che hanno deciso che scenderemo di nuovo in campo sabato...poi non ha senso parlare di infortuni e altre problematiche". 

Leggi anche

Napoli-Chelsea, le pagelle: Vergara brilla, Juan Jesus distratto. Joao Pedro incontenibile

napoli
chelsea
antonio conte

Ultimi video

03:55
Vanoli: "Non siamo molli, ma non sappiamo soffrire"

Vanoli: "Non siamo molli, ma non sappiamo soffrire"

00:45
DICH ITALIANO VIGILIA EUROPA LEAGUE 28/1 DICH

Italiano: "Obiettivo minimo già raggiunto, proviamo a fare qualcosa di straordinario"

00:57
MCH AUTOGOL IMBARAZZANTE QATAR MCH

L'incredibile autogol del portiere dell'Al Shamal

01:41
Insigne al Pescara in B

Insigne al Pescara in B

01:27
Milan, ecco De Winter

Milan, ecco De Winter

01:40
Stasera Union Sg- Atalanta

Stasera Union Sg- Atalanta

01:17
La carica di McTominay

La carica di McTominay

02:09
Stasera Napoli-Chelsea

Stasera Napoli-Chelsea: Conte aggrappato all'Europa

03:05
Ping pong tra panchine

Ex, intelligenza artificiale e Champions: che botte tra Conte e Spalletti!

01:35
Koop torna protagonista

Koop torna protagonista

02:01
Stasera Monaco-Juventus

Stasera Monaco-Juventus: ottavi diretti ancora possibili

02:56
Euro-Thuram da ritrovare

Euro-Thuram da ritrovare: Marcus a secco in Europa da 286 minuti

02:00
Stasera Dortmund-Inter

Stasera Dortmund-Inter: Chivu, fiducia e tensione

02:30
Champions al bivio

Champions al bivio: Italia, avanti tutta!

01:13
Vanali: "Nico Paz è formidabile, non si è montato la testa. Male Christensen"

Vanali: "Nico Paz è formidabile, non si è montato la testa. Male Christensen"

03:55
Vanoli: "Non siamo molli, ma non sappiamo soffrire"

Vanoli: "Non siamo molli, ma non sappiamo soffrire"

I più visti di Champions League

DICH SPALLETTI RISPONDE A CONTE PRE MONACO 27/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Pensavo fosse intelligenza artificiale"

DICH CONTE SU SPALLETTI PRE CHELSEA PER LIVE 27/1 DICH

Conte, che attacco a Spalletti: "Deve portare rispetto, stia più attento!"

Conte

Conte: "Oggi siamo da decimo posto, ma vogliamo andare avanti. Il Maradona deve aiutarci"

DICH CHIVU VIGILIA CHAMPIONS 27/1 DICH

Chivu: "Giochiamo contro una squadra in un grande momento e che in casa fa cose importanti"

La coppa della Champions League

Ottavi, playoff o eliminazione: le percentuali di Inter, Juve, Napoli e Atalanta

Champions, che guaio per Chivu: si ferma Barella, non convocato per Dortmund

Calcio ora per ora
Vedi tutti
00:00
Inter, ora anche Diouf dà segnali: chiude il match contro il Dortmund e si prende gli elogi di Chivu
23:46
Atalanta, Palladino: "Partita giocata male, ma niente drammi. L'obiettivo era qualificarsi"
23:12
Napoli, Di Lorenzo: "Col Chelsea buona partita, qualificazione persa prima"
22:47
Inter, hai visto Stankovic jr? Con un gol e due assist trascina il Bruges ai playoff
21:40
Napoli, Conte gonfia il petto: "Siamo campioni d'Italia: a prescindere dal risultato, uscire dal campo a testa alta"