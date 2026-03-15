Arda Guler, ma cos'hai fatto?! Gol capolavoro da 70 metri poi scherza: "Non provateci a casa"

Prima di essere sommerso dai compagni per festeggiare, Arda aveva alzato le braccia quasi come se non avesse fatto nulla di speciale... "Una volta prese la traversa contro l'Osasuna, oggi l'ha messa dentro. Ha un calcio meraviglioso... un gol pazzesco", ha commentato l'ex Milan Brahim Diaz. Dopo la gara poi il turco, evidentemente resosi conto della magia che ha fatto, ha scherzato sui social postando il video della rete e scrivendo "Don't try this at home". Tradotto: non provateci a casa.