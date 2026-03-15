Arda Guler, ma cos'hai fatto?! Gol capolavoro da 70 metri poi scherza: "Non provateci a casa"
Uno dei candidati al prossimo premio Puskas sarà sicuramente Arda Guler, che nella gara di sabato sera contro l'Elche ha incantato il Bernabeu con un incredibile gol dalla propria metà campo. Il centrocampista turco del Real Madrid ha segnato un gol capolavoro da quasi 70 metri (mai nessuno prima di lui aveva segnato da quella distanza nella Liga) che ha mandato in visibilio lo stadio, portato Arbeloa a mettersi le mani nei capelli per l'incredulità e fatto esplodere l'intera panchina dei Blancos.
Prima di essere sommerso dai compagni per festeggiare, Arda aveva alzato le braccia quasi come se non avesse fatto nulla di speciale... "Una volta prese la traversa contro l'Osasuna, oggi l'ha messa dentro. Ha un calcio meraviglioso... un gol pazzesco", ha commentato l'ex Milan Brahim Diaz. Dopo la gara poi il turco, evidentemente resosi conto della magia che ha fatto, ha scherzato sui social postando il video della rete e scrivendo "Don't try this at home". Tradotto: non provateci a casa.