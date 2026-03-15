Milan tra allarme giallo e strategia: centrocampo tutto diffidato, dopo il Torino c'è il Napoli...

15 Mar 2026 - 12:00
LUKA MODRIC, MILAN © IPA

LUKA MODRIC, MILAN © IPA

Il Milan scende in campo questa sera contro la Lazio (l'unica squadra contro cui ha perso in trasferta in stagione) per accorciare in classifica a -5 sull'Inter e nell'11 titolare non ci sarà Adrien Rabiot, ammonito contro i nerazzurri e quindi squalificato. Al suo posto dovrebbe giocare Jashari, che di fatto insieme all'eroe del derby Estupinan, sarà l'unico della linea mediana che non inizierà la gara in diffida. Sono infatti 4 i giocatori rossoneri a rischio squalifica e tre di loro saranno titolari a centrocampo: Luka Modric, Youssouf Fofana e Alexis Saelemaekers (il quarto è Zachary Athekame). 

Un aspetto su cui Allegri e il suo staff dovranno ragionare: dopo la gara con la Lazio i rossoneri giocheranno infatti in casa con il Torino e poi ci sarà la trasferta sul campo del Napoli... Forse uno e due cartellini gialli 'tattici' potrebbero essere una buona strategia per non correre rischi in vista della gara del Maradona. 

videovideo
Leggi anche

Allegri: "Rimonta? Dipende dall'Inter. Con la Lazio il pubblico ci aiuterà". La scelta su Gimenez

Ultimi video

01:36
Napoli, un nuovo Elmas

Napoli, un nuovo Elmas

00:17
MCH GOL REGGIANI DORTMUND MCH

La prima volta di Luca Reggiani: in gol per il Borussia Dortmund

01:41
DICH SPALLETTI POST UDINESE JUVENTUS DICH

Spalletti: "Il gol di Conceicao era buono"

01:44
DICH BOGA POST UDINESE-JUVENTUS DICH

Boga "Ringrazio Dio ogni giorno per questa opportunità"

02:31
DICH ZAPPACOSTA POST INTER-ATALANTA 14/3 DICH

Zappacosta: "Trasformata la delusione in energia positiva"

01:36
DICH SARRI PRE LAZIO-MILAN DICH

Sarri: "Il Milan è pericoloso quando la palla ce l'hanno gli altri"

01:25
DICH HILJEMARK PRE CAGLIARI DICH

Pisa, Hiljemark verso il Cagliari: "Voglio la mia prima vittoria"

02:16
DICH GROSSO PRE BOLOGNA DICH

Sassuolo, Grosso tiene alta la tensione: "L'obiettivo è migliorare la classifica""

01:35
Euroshow Bernardeschi

Euroshow Bernardeschi

00:33
MCH ARRIVO PULLMAN INTER 14/3 MCH

L'arrivo del pullman dell'Inter a San Siro

00:35
Shevchenko vota Milan

Shevchenko vota Milan

01:28
Domani Como-Roma

Tra Como e Roma si decide la corsa Champions

01:33
Nuova Juve con Spalletti

Nuova Juve con Spalletti

01:40
McTominay non si tocca

McTominay non si tocca

02:10
Da Del Piero a Yildiz

Da Del Piero a Yildiz

01:36
Napoli, un nuovo Elmas

Napoli, un nuovo Elmas

I più visti di Calcio

12) Danilo Iervolino (3017° al mondo), 1,2 miliardi di dollari - Salernitana

Le 10 proprietà miliardarie in Serie A: domina il Como, Friedkin davanti alle big

Serie A, chi incassa di più dal main sponsor? Derby Milan-Inter, ma anche tante sorprese: scorri la gallery

Milan-Inter è derby scudetto anche per gli incassi dal main sponsor. Due sorprese in top 5: la classifica

DICH SARRI PRE LAZIO-MILAN DICH

Sarri: "Il Milan è pericoloso quando la palla ce l'hanno gli altri"

DICH ZAPPACOSTA POST INTER-ATALANTA 14/3 DICH

Zappacosta: "Trasformata la delusione in energia positiva"

DICH SVILAR POST BOLOGNA-ROMA 12/3 DICH

Svilar: "Siamo sempre stati dentro la partita, risultato abbastanza positivo"

Jankto, retroscena shock su Maxi Lopez: "Mi diceva fro***, gli risposi citando Icardi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:28
Cremonese, Open Day di prevenzione cardiologica nel ricordo di Astori
12:29
Girona, la nuova mascotte è già una star: anche gli avversari la adorano VIDEO
LUKA MODRIC, MILAN
12:00
Milan tra allarme giallo e strategia: centrocampo tutto diffidato, dopo il Torino c'è il Napoli...
11:52
Inter, piove sul bagnato: si è fatto male anche Mkhitaryan
11:36
Primo gol tra i professionisti per il 2008 Luca Reggiani: chi è il gioiello azzurro del Dortmund