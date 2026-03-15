Milan tra allarme giallo e strategia: centrocampo tutto diffidato, dopo il Torino c'è il Napoli...

Il Milan scende in campo questa sera contro la Lazio (l'unica squadra contro cui ha perso in trasferta in stagione) per accorciare in classifica a -5 sull'Inter e nell'11 titolare non ci sarà Adrien Rabiot, ammonito contro i nerazzurri e quindi squalificato. Al suo posto dovrebbe giocare Jashari, che di fatto insieme all'eroe del derby Estupinan, sarà l'unico della linea mediana che non inizierà la gara in diffida. Sono infatti 4 i giocatori rossoneri a rischio squalifica e tre di loro saranno titolari a centrocampo: Luka Modric, Youssouf Fofana e Alexis Saelemaekers (il quarto è Zachary Athekame).