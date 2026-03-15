Milan tra allarme giallo e strategia: centrocampo tutto diffidato, dopo il Torino c'è il Napoli...
LUKA MODRIC, MILAN © IPA
Il Milan scende in campo questa sera contro la Lazio (l'unica squadra contro cui ha perso in trasferta in stagione) per accorciare in classifica a -5 sull'Inter e nell'11 titolare non ci sarà Adrien Rabiot, ammonito contro i nerazzurri e quindi squalificato. Al suo posto dovrebbe giocare Jashari, che di fatto insieme all'eroe del derby Estupinan, sarà l'unico della linea mediana che non inizierà la gara in diffida. Sono infatti 4 i giocatori rossoneri a rischio squalifica e tre di loro saranno titolari a centrocampo: Luka Modric, Youssouf Fofana e Alexis Saelemaekers (il quarto è Zachary Athekame).
Un aspetto su cui Allegri e il suo staff dovranno ragionare: dopo la gara con la Lazio i rossoneri giocheranno infatti in casa con il Torino e poi ci sarà la trasferta sul campo del Napoli... Forse uno e due cartellini gialli 'tattici' potrebbero essere una buona strategia per non correre rischi in vista della gara del Maradona.