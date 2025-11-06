Logo SportMediaset

Calcio
Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Marsiglia, furia De Zerbi. Dopo il gol porge l’iPad all’arbitro: "Guardalo qui"

Il tecnico dei francesi dopo il ko con la Dea: "Brucia perdere così, a Madrid hanno fischiato un rigore simile e abbiamo perso"

06 Nov 2025 - 00:28

Ultimi minuti di fuoco al Velodrome e Roberto De Zerbi diventa una furia. Il tecnico del Marsiglia ha protestato moltissimo per un possibile rigore per il tocco di mano di Ederson che ha preceduto di pochi istanti la prodezza di Samardzic che ha deciso il match e si è beccato un cartellino giallo per aver mostrato il proprio iPad all'arbitro invitandolo alla review: "Vieni a guardarlo qui, guardalo qui" ha urlato più volte il tecnico italiano.

"Non so la regola in maniera esatta, ma so che se non la prende con la mano Aubameyang se la trova proprio sul destro - ha detto poi il tecnico ai microfoni di Sky - Spiace perché a Madrid abbiamo preso un rigore simile. Abbiamo perso 3 gare in Champions, tutte in modo rocambolesco. L'Atalanta è una squadra forte e abbiamo faticato nei primi 20 minuti, ma brucia perché penso che non meritassimo di perdere". 

© Da video

© Da video

