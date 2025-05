Luis Enrique avvisa l'Inter: "Pronti a fare la storia, il Psg merita di vincere la Champions"

Proprio per questo motivo, Luis Enrique ha deciso di adottare una gestione oculata dell'organico, concedendo dei giorni di riposo a Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Pacho, Ruiz e Vitinha. "Bisogna arrivare nelle condizioni giuste per le due finali - ha spiegato -. E' una sorta di puzzle da risolvere. Ogni giocatore ha bisogno di un piano personalizzato". "L'obiettivo era quello di essere ancora in campo in tutte le competizioni, e ci siamo riusciti - ha aggiunto -. Ma il riposo è molto importante affinché i giocatori arrivino freschi". "Cercheremo di fare in modo che i giocatori abbiano più tempo di riposo possibile per staccare la spina, per dimenticare il calcio e per potersi dedicare ad altro in un calendario così complesso. Abbiamo concesso ai giocatori questa breve pausa, l'obiettivo è che arrivino pronti alle finali - ha proseguito il tecnico del Psg -. E da lì, bisogna essere il più competitivi possibile sia negli allenamenti che nelle partite. Non importa se si tratta di una finale della Coppa di Francia, di una finale di Champions League o di una partita di paddle con gli amici".