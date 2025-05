PSG-Inter, una motivazione in più per Luis Enrique: la vittoria da dedicare alla figlia Xana

Recentemente, "Lucho" ha rivelato quanto sente la vicinanza spirituale della figlia nonostante non sia più presente fisicamente: "Per me lei non è morta ma è sempre con noi. Spiritualmente lo è. Ogni giorno parliamo di lei e credo che Xana ci stia ancora guardando da qualche parte". Pochi giorni dopo PSG-Manchester City 4-2, nella conferenza stampa per il match con il Lens, Luis Enrique ha espresso un desiderio: "Ricordo una foto incredibile alla finale di Champions League a Berlino, dove Xana pianta la bandiera del Barcellona. Vorrei fare lo stesso con il PSG. Mia figlia non sarà lì fisicamente, ma lo sarà spiritualmente". Il tecnico ha l'opportunità per far diventare tutto realtà: l'appuntamento è fissato per la gara con l'Inter in cui potrà diventare per la seconda volta campione d'Europa per club da allenatore e rivivere ancora una volta quell'immagine scolpita nella mente.