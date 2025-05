Il Psg come il City: le tante similitudini tra la prossima finale e quella del 2023

Poi non si può non pensare alle altre similitudini, quelle tecniche. City e Psg sono guidate dai due migliori interpreti del calcio di posizione in salsa Barcellona (proprio la squadra eliminata dall'Inter in semifinale), vincendo un triplete a testa alla guida dei catalani. Triplete che Guardiola ha bissato a Manchester proprio battendo l'Inter, lo stesso risultato che potrebbe ottenere Luis Enrique al Psg se riuscisse a superare il Rennes nella finale della Coppa di Francia e i nerazzurri a Monaco. Le idee di base sono simili, con le logiche differenze legate alle caratteristiche dei singoli e a principi che si discostano in certi particolari. I punti di contatto, insomma, sono tanti ma non è assolutamente detto che la storia debba ripetersi per alcune coincidenze. Anzi...