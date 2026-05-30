Le pagelle di Psg-Arsenal: Kvara-Dembélé provvidenziali, cambi decisivi per Arteta e Luis Enrique

Luis Enrique 8 - Sorprende tutti escludendo Dembélé e Kvaratskhelia prima dei supplementari, i suoi cambi sono decisivi dal dischetto. Lo spagnolo entra nell'Olimpo degli allenatori con tre Champions vinte.



LE PAGELLE DELL'ARSENAL



Raya 6,5 - Dalle sue parti arrivano pochi palloni, para quello che deve ed è bravo nelle uscite. Bravo sul rigore a Nuno Mendes, ma è purtroppo inutile.



Mosquera 4,5 - Male, a tratti disastroso: provoca il rigore e rischia di farsi espellere, Arteta deve toglierlo. Senza il suo fallo, chissà cosa sarebbe successo a Budapest.



Saliba 6,5 - Tra i migliori perché se l'Arsenal arriva ai rigori è anche merito suo.



Gabriel 5,5 - L'errore dal dischetto compromette in parte la sua gara, fino al 120' ottima. Ma calcia alto ed è uno sbaglio fatale.



Hincapié 6 - Gestisce bene Doué, che infatti non fa una bella partita.



Rice 6,5 - Con cuore e qualità mette sotto scacco il centrocampo del Psg. Segna il suo rigore.



Lewis-Skelly 6 - Fa legna a centrocampo, contrapponendosi al meglio alla qualità dei colleghi parigini.



Saka 6 - Bravo più in fase di sacrificio che pericoloso in fase offensiva.



Ødegaard 5,5 - Il meno ispirato della trequarti dei Gunners, dopo il gol fa spazio a Gyokeres.



Trossard 6 - L'assist è involontario, ma importante. Si sacrifica nel resto del match.



Havertz 7 - Lui il suo lo fa: secondo gol in una finale, ma stavolta non è decisivo.



Timber 6 - Entra ed è certamente più ordinato di Mosquera.



Gyokeres 6,5 - Non ha grandi occasioni, ma impegna la difesa del Psg con la sua presenza. Dal dischetto è glaciale.



Martinelli 6,5 - Entra per essere più fresco e affondare, ma la partita ha il suo ritmo e lui non lo cambia. Il suo, dagli undici metri, lo fa.



Madueke 6,5 - Il più attivo dei subentrati, va a un passo dal guadagnarsi un rigore storico.



Zubimendi 6 - Al posto di Lewis-Skelly, mette ordine a centrocampo in un momento importantissimo.



Eze 5 - Entra nei supplementari, ma il suo errore dal dischetto è uno di quelli decisivi.