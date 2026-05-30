PAGELLE PSG-ARSENAL

Le pagelle di Psg-Arsenal: Kvara-Dembélé provvidenziali, cambi decisivi per Arteta e Luis Enrique

Il georgiano e il francese riprendono la partita, le sostituzioni assegnano la coppa dal dischetto

30 Mag 2026 - 21:37
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 57
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

LE PAGELLE DEL PSG
Safonov 6,5 - Incolpevole sul gol di Havertz, poi è bravo nelle uscite. Nei rigori non para, ma non serve.

Hakimi 6 - Finale non indimenticabile, che riscatta con la rete nella serie dagli undici metri.

Marquinhos 6,5 - Protagonista in negativo sul gol dell'Arsenal, poi si riprende alla grande.

Pacho 6 - Sorpreso dal rimpallo, ma è lui che si perde Havertz sul gol. Poi migliora e recupera.

Nuno Mendes 5 - Non riesce sempre a spingere, appare nervoso e poco incisivo. E fortuna che l'errore dal dischetto non è decisivo.

Joao Neves 5,5 - Forse il più in difficoltà del centrocampo parigino: errori di misura anche insoliti per uno come lui.

Vitinha 6 - Anche lui parte con tanti errori, poi cresce alla distanza. Nei supplementari out per infortunio.

Fabian Ruiz 6 - Non riesce a produrre gioco come al solito e subisce la solidità del centrocampo dell'Arsenal.

Doué 6 - Di fatto assente nei 120 minuti, ma è glaciale dal dischetto.

Dembélé 7 - Trasforma con freddezza il rigore dell'1-1. Poi esce e fa festa dalla panchina.

Kvaratskhelia 7 - Primo tempo inconcludente, si riprende nel secondo: si procura il rigore e centra un palo nel finale dei regolamentari.

Barcola 6 - Entra ma non ha modo di incidere contro un Arsenal organizzato.

Ramos 6,5 - Entra per far salire la squadra, segna uno dei rigori decisivi.

Zaire-Emery 6 - Prova a far cambiare passo al Psg, ma con un match così chiuso è dura.

Zabarnyi 6 - Dentro nel secondo supplementare, gestisce prima della lotteria dei rigori.

Beraldo 7 - Al posto di Vitinha, segna l'ultimo rigore dei suoi: quello che vale la Champions.

Luis Enrique 8 - Sorprende tutti escludendo Dembélé e Kvaratskhelia prima dei supplementari, i suoi cambi sono decisivi dal dischetto. Lo spagnolo entra nell'Olimpo degli allenatori con tre Champions vinte.

LE PAGELLE DELL'ARSENAL

Raya 6,5 - Dalle sue parti arrivano pochi palloni, para quello che deve ed è bravo nelle uscite. Bravo sul rigore a Nuno Mendes, ma è purtroppo inutile.

Mosquera 4,5 - Male, a tratti disastroso: provoca il rigore e rischia di farsi espellere, Arteta deve toglierlo. Senza il suo fallo, chissà cosa sarebbe successo a Budapest.

Saliba 6,5 - Tra i migliori perché se l'Arsenal arriva ai rigori è anche merito suo.

Gabriel 5,5 - L'errore dal dischetto compromette in parte la sua gara, fino al 120' ottima. Ma calcia alto ed è uno sbaglio fatale.

Hincapié 6 - Gestisce bene Doué, che infatti non fa una bella partita.

Rice 6,5 - Con cuore e qualità mette sotto scacco il centrocampo del Psg. Segna il suo rigore.

Lewis-Skelly 6 - Fa legna a centrocampo, contrapponendosi al meglio alla qualità dei colleghi parigini.

Saka 6 - Bravo più in fase di sacrificio che pericoloso in fase offensiva.

Ødegaard 5,5 - Il meno ispirato della trequarti dei Gunners, dopo il gol fa spazio a Gyokeres.

Trossard 6 - L'assist è involontario, ma importante. Si sacrifica nel resto del match.

Havertz 7 - Lui il suo lo fa: secondo gol in una finale, ma stavolta non è decisivo.

Timber 6 - Entra ed è certamente più ordinato di Mosquera.

Gyokeres 6,5 - Non ha grandi occasioni, ma impegna la difesa del Psg con la sua presenza. Dal dischetto è glaciale.

Martinelli 6,5 - Entra per essere più fresco e affondare, ma la partita ha il suo ritmo e lui non lo cambia. Il suo, dagli undici metri, lo fa.

Madueke 6,5 - Il più attivo dei subentrati, va a un passo dal guadagnarsi un rigore storico.

Zubimendi 6 - Al posto di Lewis-Skelly, mette ordine a centrocampo in un momento importantissimo.

Eze 5 - Entra nei supplementari, ma il suo errore dal dischetto è uno di quelli decisivi.

Arteta 6,5 - La finale sfuma all’ultimo rigore. Imbriglia il Psg che pareggia solo con un episodio. La stagione, invece, merita molto ma molto di più.

Leggi anche

L'errore di Gabriel condanna l'Arsenal, Psg in Paradiso: la Champions è ancora di Luis Enrique

arsenal-psg
pagelle
champions league
finale

Ultimi video

02:53
DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

00:48
MCH FESTA MONZA VERTICALE MCH

Monza in A, la festa dei tifosi in centro

00:22
MCH FESTA MONZA ORIZZONTALE MCH

Il Monza sfila tra i tifosi sul bus scoperto

02:07
DICH DONNARUMMA 30/5 DICH

Donnarumma: "Mi sono sentito in dovere di dare la mia disponibilità"

01:28
Trofeo dei licei milanesi

Trofeo dei licei milanesi

02:28
A Budapest è tutto pronto

A Budapest è tutto pronto

02:30
Il futuro della Nazionale

Il futuro della Nazionale

02:11
Baldini ne ha per tutti

Baldini ne ha per tutti

01:30
Ora Frattesi può salutare

Ora Frattesi può salutare

03:03
ADL e gli allenatori

ADL e gli allenatori

01:46
Rabiot senza Allegri

Rabiot senza Allegri

01:50
Weston McKennie non molla

Weston McKennie non molla

01:44
Juve, il piano di Elkann

Juve, il piano di Elkann

00:48
DICH POLITO SU AQUILANI DICH

Polito: "Se Aquilani non va in Serie A, il calcio italiano ha un problema"

00:34
DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

02:53
DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

I più visti di Champions League

Arteta e Luis Enrique si giocano il trono d'Europa a Budapest: alle 18 Psg-Arsenal

Sorteggio Champions

Tutte le qualificate e la divisione in quattro fasce: le possibili avversarie delle italiane

7) Luis Enrique (Psg): 11,5 milioni netti

Luis Enrique verso la finale: "Dovremo adattarci all'Arsenal, vogliamo fare la storia. Con l'Inter c'era più pressione"

Arsenal, la carica di Arteta: "Arsenal con coraggio per scrivere la storia"

Il sindaco di New York Mamdani si presenta con la maglia dell'Arsenal a una festa musulmana

Champions, atto finale

Champions, atto finale

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:01
Delusione Calafiori, ma c’è un italiano che ha vinto la Champions: chi è Renato Marin
21:59
La Juve fa i complimenti al Psg per la conquista della Champions
21:46
Napoli: tegola Gilmour, infortunio al ginocchio e niente Mondiali
21:19
Champions: esplosione di gioia nelle strade di Parigi per il bis del Psg
21:14
Champions: Macron festeggia il Psg "Una nuova stella brilla su Parigi"