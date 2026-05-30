Le pagelle di Psg-Arsenal: Kvara-Dembélé provvidenziali, cambi decisivi per Arteta e Luis Enrique

© Getty Images
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LE PAGELLE DEL PSG
Safonov 6,5 - Incolpevole sul gol di Havertz, poi è bravo nelle uscite. Nei rigori non para, ma non serve.
Hakimi 6 - Finale non indimenticabile, che riscatta con la rete nella serie dagli undici metri.
Marquinhos 6,5 - Protagonista in negativo sul gol dell'Arsenal, poi si riprende alla grande.
Pacho 6 - Sorpreso dal rimpallo, ma è lui che si perde Havertz sul gol. Poi migliora e recupera.
Nuno Mendes 5 - Non riesce sempre a spingere, appare nervoso e poco incisivo. E fortuna che l'errore dal dischetto non è decisivo.
Joao Neves 5,5 - Forse il più in difficoltà del centrocampo parigino: errori di misura anche insoliti per uno come lui.
Vitinha 6 - Anche lui parte con tanti errori, poi cresce alla distanza. Nei supplementari out per infortunio.
Fabian Ruiz 6 - Non riesce a produrre gioco come al solito e subisce la solidità del centrocampo dell'Arsenal.
Doué 6 - Di fatto assente nei 120 minuti, ma è glaciale dal dischetto.
Dembélé 7 - Trasforma con freddezza il rigore dell'1-1. Poi esce e fa festa dalla panchina.
Kvaratskhelia 7 - Primo tempo inconcludente, si riprende nel secondo: si procura il rigore e centra un palo nel finale dei regolamentari.
Barcola 6 - Entra ma non ha modo di incidere contro un Arsenal organizzato.
Ramos 6,5 - Entra per far salire la squadra, segna uno dei rigori decisivi.
Zaire-Emery 6 - Prova a far cambiare passo al Psg, ma con un match così chiuso è dura.
Zabarnyi 6 - Dentro nel secondo supplementare, gestisce prima della lotteria dei rigori.
Beraldo 7 - Al posto di Vitinha, segna l'ultimo rigore dei suoi: quello che vale la Champions.
Luis Enrique 8 - Sorprende tutti escludendo Dembélé e Kvaratskhelia prima dei supplementari, i suoi cambi sono decisivi dal dischetto. Lo spagnolo entra nell'Olimpo degli allenatori con tre Champions vinte.
LE PAGELLE DELL'ARSENAL
Raya 6,5 - Dalle sue parti arrivano pochi palloni, para quello che deve ed è bravo nelle uscite. Bravo sul rigore a Nuno Mendes, ma è purtroppo inutile.
Mosquera 4,5 - Male, a tratti disastroso: provoca il rigore e rischia di farsi espellere, Arteta deve toglierlo. Senza il suo fallo, chissà cosa sarebbe successo a Budapest.
Saliba 6,5 - Tra i migliori perché se l'Arsenal arriva ai rigori è anche merito suo.
Gabriel 5,5 - L'errore dal dischetto compromette in parte la sua gara, fino al 120' ottima. Ma calcia alto ed è uno sbaglio fatale.
Hincapié 6 - Gestisce bene Doué, che infatti non fa una bella partita.
Rice 6,5 - Con cuore e qualità mette sotto scacco il centrocampo del Psg. Segna il suo rigore.
Lewis-Skelly 6 - Fa legna a centrocampo, contrapponendosi al meglio alla qualità dei colleghi parigini.
Saka 6 - Bravo più in fase di sacrificio che pericoloso in fase offensiva.
Ødegaard 5,5 - Il meno ispirato della trequarti dei Gunners, dopo il gol fa spazio a Gyokeres.
Trossard 6 - L'assist è involontario, ma importante. Si sacrifica nel resto del match.
Havertz 7 - Lui il suo lo fa: secondo gol in una finale, ma stavolta non è decisivo.
Timber 6 - Entra ed è certamente più ordinato di Mosquera.
Gyokeres 6,5 - Non ha grandi occasioni, ma impegna la difesa del Psg con la sua presenza. Dal dischetto è glaciale.
Martinelli 6,5 - Entra per essere più fresco e affondare, ma la partita ha il suo ritmo e lui non lo cambia. Il suo, dagli undici metri, lo fa.
Madueke 6,5 - Il più attivo dei subentrati, va a un passo dal guadagnarsi un rigore storico.
Zubimendi 6 - Al posto di Lewis-Skelly, mette ordine a centrocampo in un momento importantissimo.
Eze 5 - Entra nei supplementari, ma il suo errore dal dischetto è uno di quelli decisivi.
Arteta 6,5 - La finale sfuma all’ultimo rigore. Imbriglia il Psg che pareggia solo con un episodio. La stagione, invece, merita molto ma molto di più.