Champions: esplosione di gioia nelle strade di Parigi per il bis del Psg

Esplosione di gioia, lancio di razzi fumogeni e scene di panico fra i passanti a Parigi dopo la conquista della seconda Champions consecutiva da parte del Paris Saint-Germain. All'ultimo rigore che ha dato la vittoria ai parigini, migliaia di giovani che erano già nelle strade e nelle piazze dal pomeriggio, a seguire la partita nei bar o passeggiando nervosamente con lo smartphone acceso, un boato di gioia si è levato dalle strade insieme a innumerevoli lanci di razzi per fuochi d'artificio e soprattutto petardi, in molti casi lanciati fra la folla, che fugge spaventata.