La neve, Osimhen e...Icardi: quanti fantasmi per la Juve e Spalletti contro il Gala!

Se con Osimhen i rapporti sono buoni, lo stesso non si può dire di quelli con un altro avversario. Contro il Galatasaray, infatti, Spalletti ritroverà anche Mauro Icardi. Per colpa di dinamiche extracampo, il rapporto tra i due si rompe definitivamente nella stagione 2018/19, la seconda di Spalletti all'Inter e per entrambi l'ultima in nerazzurro. L'argentino è in trattativa per il rinnovo e Wanda Nara, allora moglie e procuratrice, rilascia diverse dichiarazioni che infastidiscono parecchio tutto l'ambiente. Da un lato, confessa che il marito è cercato da top club europei, dall'altro sostiene che in squadra non ci siano giocatori che possano esaltarne le qualità balistiche e che quindi bisogna fare nuovi acquisti per permettere a Icardi di segnare più gol.