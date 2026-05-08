Tommy Paul cuore Lazio: l'americano posa con la maglia della finale di Coppa Italia

08 Mag 2026 - 16:26
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"Sempre bello rivederti, Tommy", con questo post la Lazio ha voluto omaggiare Tommy Paul. Il tennista americano, numero 18 del mondo, è da sempre un dichiarato tifoso biancoceleste e ogni volta che passa da Roma per gli Internazionali non perde mai l'occasione per seguire la sua squadra del cuore all'Olimpico.

Quest'anno avrà la possibilità di assistere alla finalissima del 13 maggio contro l'Inter che metterà in palio la Coppa Italia. 

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