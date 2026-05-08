Lazio, Patric avvisa l'Inter: "Vogliamo finire stagione in maniera importante"

08 Mag 2026 - 16:58

"Vogliamo vincere per continuare a inseguire il 7º posto in classifica, che possiamo raggiungere, e arrivare nel migliore dei modi alla finale di Coppa Italia: un altro successo in campionato ci aiuterebbe ancora di più per la partita di mercoledì. Spero che la stagione possa finire in modo importante per noi". Così Patric, difensore della Lazio, ai canali ufficiali del club presenta la sfida contro l'Inter. "Quattro mesi fa non avremmo mai pensato di arrivare a questa settimana con così tanto in gioco. Siamo stati bravi a rimanere in piedi nei momenti difficili in campionato e Coppa Italia. Siamo molto motivati per vivere e affrontare questi giorni", prosegue Patric. Che poi, sulla propria carriera, sottolinea di essere "orgoglioso della mia carriera e del percorso fatto finora. Cerco di dare il 100% in ogni allenamento, mi preparo tutti i giorni per dare il massimo alla Lazio e mi aspetto sempre lo stesso dai miei compagni", conclude lo spagnolo.

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