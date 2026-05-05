Champions League, Arsenal-Atletico Madrid 1-0: Saka manda i Gunners in finale

LA PARTITA

La prima finalista di Champions League 2025/26 è l’Arsenal di Arteta. I londinesi piegano l’Atletico Madrid 1-0 all’Emirates nella semifinale di ritorno. Nel corso dei primi minuti Alvarez prova a spaventare gli avversari, ma gli inglesi gestiscono meglio il possesso del pallone. Rice ci prova un paio di volte dalla distanza, con il primo tempo che sembra destinato a tramontare a reti bianche. A pochi istanti dal duplice fischio però, ecco che arriva il gol che stappa la partita: Gyokeres al 45’ attacca la profondità e crossa per Trossard, il belga controlla e prova a colpire con il destro. Oblak respinge la conclusione dell’ex Brighton, ma sul tap-in Saka è il più veloce di tutti e insacca da due passi. Il primo tempo si chiude quindi con i padroni di casa avanti 1-0, ma la ripresa è estremamente vivace e frizzante. Le squadre sono lunghe e le occasioni arrivano da una parte e dall’altra, nonostante Simeone tolga dal campo sia Alvarez che Griezmann. Poco dopo l’ora di gioco Gyokeres si divora il 2-0 su un bel cross di Hincapié, mentre a pochi minuti dal 90’ è Sorloth a fallire l’1-1 nella miglior occasione creata dai Colchoneros nel secondo tempo. I Gunners resistono fino alla fine, portando a casa partita e qualificazione alla finale. Arteta si giocherà il titolo il 30 maggio a Budapest contro la vincente di Bayern Monaco-Psg, mentre l’Atletico Madrid viene eliminato ad un passo dall’ultimo atto.