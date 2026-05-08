Omicidio Diabolik: assolto in appello il presunto killer

I carabinieri acquisiranno l'intervista andata in onda al programma di Rai 2 'Belve Crime' a Rina Bussone, testimone del processo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come 'Diabolik', capo ultrà della Lazio. La donna è l'ex compagna di Raul Esteban Calderon, riconosciuto in primo grado come esecutore materiale dell'omicidio e condannato all'ergastolo: "Parto per Roma e raggiungo Raul, lui mi porta in camera da letto, abbassa la serranda e mi dice a bassa voce: ho ammazzato Diabolik".