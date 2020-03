Juve-Lione in campo neutro? Aulas: "Ci sono nuovi elementi"

CHAMPIONS LEAGUE

Il numero uno del club allenato da Rudi Garcia, che pure si era speso per non bloccare l'arrivo in Francia di tremila tifosi bianconeri per la gara di andata, forse si sente sotto pressione perché a Lione negli ultimi giorni sono stati riscontrati quattro casi di malattia e in città è scattata l'equazione 'contatto con gli italiani uguale coronavirus'. Da qui l'invito a considerare di giocare in campo neutro, un'ipotesi che di sicuro non piace ai bianconeri, che contano sulla spinta del loro pubblico per ribaltare lo 0-1 dell'andata: "Siamo aperti alle decisioni dell’Uefa - ha detto Aulas - ma alla peggio se dovremo giocare in campo neutro lo faremo. Vediamo gli sviluppi".

