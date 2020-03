Serie A, quando si gioca? Le ipotesi sul tavolo sono due

IL ROMPICAPO

Quando si gioca il match scudetto tra Juventus e Inter che tutti i tifosi aspettano? A porte aperte, a porte chiuse o con limitazioni per chi viene dalle regioni definite rosse? La soluzione al caos che ha incendiato gli animi del nostro pallone e sta condizionando pesantemente la fine del campionato verrà trovata cercando di evitare altri scivoloni e tenendo presente un dato di fatto: se si va avanti coi rinvii la stagione rischia di saltare per mancanza di date utili.

Al momento questa è l'unica certezza, insieme a quella che fino a domenica 8 marzo in Lombradia, Veneto ed Emilia Romagna non si potrà giocare a porte aperte come da decreto del premier Conte. E insieme a quella che il rinvio delle gare previste per il weekend appena concluso ha scontentato tutti: il Brescia minaccia azioni legali, Liverani non le ha mandate a dire, Veloso neanche, nessuno vuole giocare a porte chiuse e poi c'è l'Inter, che è scesa in guerra sia con la protesta dei tifosi, sia con il duro botta risposta tra Marotta e Dal Pino.

E allora adesso cosa succede? Le ipotesi sul tavolo al momento sono sostanzialmente due (dato che la proposta del Napoli non è stata accolta e in settimana si giocherà la Coppa Italia con le limitazioni del caso).

Ipotesi 1) Scartata l'ipotesi ("provocatoria") di giocare Juve-Inter a porte parzialmente aperte lunedì 2, ora si lavora a quella di far slittare una giornata di campionato. Le sei partite rinviate verrebbero così recuperate tra sabato 7, domenica 8 e lunedì 9, così il match clou dello Stadium si potrebbe giocare a porte aperte salvando l'incasso (circa 5 mln) dei bianconeri e l'immagine del Paese all'estero. La 27esima giornata verrebbe così interamente spostata al 13 maggio (e dunque la finale di Coppa Italia slitterebbe al 20 maggio e a San Siro, perché l'Olimpico verrà 'consegnato' alla Uefa per Euro 2020). Una soluzione questa che salverebbe la consequenzialità delle giornate e che soprattutto alleggerirebbe il calendario di maggio dell'Inter, che infatti si è detta favorevole: "Sarebbe corretto mantenere la scansione temporale. Le partite rinviate dovrebbero avere la precedenza. Juve-Inter di lunedì? Ne discuteremo dopodomani” ha detto Marotta.

Ipotesi 2) L'altra possibilità che resta in piedi, ma che piace a pochi, è lo scivolamento della 26esima giornata al 13 maggio, con il prossimo weekend di campionato che verrebbe riscritto seguendo il decreto governativo: si giocherebbe dunque sabato e domenica a porte aperte dove è possibile spostando al lunedì successivo le partite soggette a restrizioni. Sempre che l'emergenza termini davvero domenica 8 marzo...

