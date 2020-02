Juventus, confronto Bonucci-Matuidi: ecco come è andata

La sconfitta di Lione non ha certo aiutato, ma l'atmosfera nello spogliatoio della Juventus è elettrica già da diverse settimane. La mancanza di serenità si è palesata nel prepartita della sfida di Champions League quando è andato in scena un confronto tra capitan Bonucci e Blaise Matuidi, reo di non essere abbastanza concentrato nel riscaldamento, come ribadito anche al fischio finale dallo stesso Bonucci.