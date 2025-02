Da sogni di gloria a incubo, in Olanda la Juve affonda ed esce a testa bassa dalla Champions

La Juve pecca di superbia, forse non si aspettava un secondo tempo così arrembante del PSV ma di certo la poca mole di gioco espressa è un fattore che deve far riflettere in casa bianconera anche per il proseguo della stagione. Ora la Vecchia Signora dovrà essere in grado di rialzarsi e potrà farlo già domenica sera in campionato col Cagliari: servono i 3 punti per mantenere il contatto con la zona Champions e ritrovare il sorriso perso in una fredda e buia notte olandese.