Playoff Champions League, le pagelle di PSV-Juventus: Kolo Muani non incide, Nico Gonzalez spento

Di Gregorio 5,5 - Nel primo tempo non viene mai chiamato in causa, ma la musica cambia a inizio ripresa quando il Psv torna in campo con tutt'altro piglio.Non si lascia sorprendere dal sinistro sul primo palo di Perisic ma poco dopo non può nulla sul destro potente e preciso dell'esterno ex Inter. Esce a valanga in occasione del raddoppio Psv ma non ha colpe. Si immola di piede su un tentativo di Lang. Strepitoso a inizio supplementari su un tiro ravvicinato di Saibari. Compie un mezzo pasticcio con Gatti in occasione del decisivo 3-1 di Flamingo. Nel finale salva ancora la porta respingendo il tiro di Til da pochi passi.



Weah 6 - In occasione del vantaggio dei padroni di casa lascia troppo libero Noa Lang che ha la capacità e la bravura di servire un assist meraviglioso per Perisic. Ma si riscatta alla grande segnando il gol del pareggio con un destro potente e preciso da fuori area su respinta della difesa dei padroni di casa nel momento più difficile della gara. Fatica come tutta la squadra nella seconda parte del secondo tempo e nei supplementari.



Gatti 5 - Dopo un primo tempo di assoluta serenità è costretto agli straordinari nella ripresa. In occasione del vantaggio del Psv esce troppo alto e male su Noa Lang lasciando scoperto il centro della difesa. Fa da diga poco più tardi respingendo quasi sulla linea il colpo di testa a botta sicura di De Jong. Poi spegne la luce e ogni palla che passa in mezzo all'area diventa un pericolo. Sul gol del 3-1 ha buona parte di colpa: il suo intervento che mette in difficoltà Di Gregorio è davvero goffo.



Renato Veiga sv - Sfortunatissimo il difensore portoghese. La sua gara dura solo 10 minuti, poi è costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare. (Dal 12' Cambiaso 5,5 - Entra a freddo ed è costretto a scaldarsi in campo. Alla mezzora si rende protagonista con un destro che, deviato da un difensore, viene respinto da Benitez. Poi trova sulla sua strada un Perisic in formato scintillante e fa molta fatica). (1' pts Mbangula 6 - Mette in mezzo un pallone perfetto per Vlahovic ma il serbo colpisce il palo da pochissimi passi).



Kelly 5,5 - Pronti via e dopo una decina di minuti viene spostato al centro della difesa in seguito all'infortunio di Renato Veiga. Nella prima frazione si fa notare per una bella chiusura in recupero su Noa Lang e per una respinta davanti a Di Gregorio su un destro potente sempre del numero 10 olandese. Nel secondo tempo e nei supplementari fatica molto di più e viene troppo spesso sovrastato da De Jong.



Locatelli 6 - Lavoro oscuro quello del centrocampista che si piazza davanti alla difesa andando spesso ad aiutare i centrali. A livello qualitativo pecca un po' di precisione in alcuni passaggi ma è utile per spezzare il gioco degli avversari. (32' st Thuram 5,5 - Pochi palloni giocati, non riesce a incidere pur avendo due supplementari e l'ultima parte di ripresa per farlo).



Koopmeiners 6 - Appare fin da subito più in palla rispetto alle ultime uscite. Dai suoi piedi passa molto della fase offensiva della Juve tanto che al 34' libera in area Kolo Muani che, però, spreca davanti al portiere. Il pareggio juventino nasce da una sua punizione, poi respinta di testa dalla difesa del Psv sui piedi di Weah. In fase di ripiegamento però fa davvero tanta fatica e spesso lascia gli avversari troppo liberi. (32' st Savona 5,5 - Rischia grosso a inizio del primo supplementare per un fallaccio su De Jong ma l'arbitro lo grazia estraendo "solo" il giallo).



Conceiçao 5,5 - In alcuni momenti appare davvero imprendibile ma troppo spesso i suoi dribbling finiscono nel nulla. (32' st Yildiz 5 - Entra per cercare di dare qualità al gioco della Juve, si vede pochissimo)



McKennie 5,5 - Sempre molto attento in fase arretrata, a inizio ripresa regala una palla al bacio per Kolo Muani che centra in pieno il portiere del Psv. Si danna l'anima per cercare di fermare i centrocampisti avversari



Nico Gonzalez 5 - Gara particolarmente sotto tono per l'ex esterno della Fiorentina che si mette in mostra principalmente per qualche ripiegamento difensivo. In avanti tocca pochi palloni e appare troppo spento per essere vero.



Kolo Muani 5 - Al 16' arriva il primo squillo con un colpo di testa da buona posizione su cross di Weah che termina alto. Poco più tardi, liberato in area da Koopmeiners, calcia a lato a tu per tu col portiere del Psv. A inizio ripresa, servito in profondità da McKennie scarica il sinistro ma centra in pieno Benitez. Serata davvero negativa per l'attaccante francese che esce al termine dei 90 regolamentari. (45' st Vlahovic 5,5 - Il primo pallone che tocca lo spedisce sul palo sull'ottimo cross di Mbangula).



All. Motta 5 - Dopo un'andata chiusa sul 2-1 non ci si aspettava una prestazione del genere. La sua Juve affonda in Olanda e lui non riesce a trovare le contromosse per arginare la freschezza dei giocatori del PSV. Bocciato.