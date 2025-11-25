Hauge tra presente e passato: "Juve, da noi sarà difficile. Milan e Maldini emozioni uniche"

La parentesi italiana di Hauge è durata appena una stagione (2020/21) ma i ricordi sono tantissimi. Il Milan quell'anno riuscì a qualificarsi in Champions dopo una lunga assenza e Jens fu protagonista soprattutto in Europa League. Fu proprio in questa competizione che l'esterno del Bodo Glimt si fece notare dai rossoneri nei preliminari giocati a San Siro contro i norvegesi: "Prima un assist, poi la rete del 2-3: perdemmo ma ci divertimmo. Ricordo il caos del dopo gara, il ds che mi disse: 'Jens, ti vogliono'. Il telefonino si riempiva di messaggi e, poche ore dopo, ero un giocatore rossonero".