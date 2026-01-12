Logo SportMediaset

L'ANNIVERSARIO

Pallone Champions League, 25 anni di storia: la nuova versione per il 2026 presentata da Zidane, Messi e Yamal

12 Gen 2026 - 12:28
Un ritorno nel passato per celebrare i 25 anni del pallone più famoso del mondo. La sfera dei sogni della Champions League, sui campi dal 2001, vedrà un nuovo capitolo con la rivisitazione in chiave moderna dell'originale Adidas FINALE 1

Ritorno al passato con grafica e colori già visti ormai un quarto di secolo fa, ma anche con un effetto moderno che racchiude sfumature nere e viola che cambiano a seconda della prospettiva. Il pallone sarà utilizzato in occasione delle ultime due giornate della fase campionato 2025/26 della Champions League, al via martedì 20 gennaio. 

Le stelle, dal pallone ai campioni, sempre al centro: nello spot ufficiale di Adidas, immagine iconica con la presenza di alcuni dei giocatori che hanno segnato il percorso della coppa dalle grandi orecchie negli ultimi 25 anni: Zinedine Zidane, Lionel Messi, Toni Kroos, Mo Salah, Ousmane Dembele e Lamine Yamal.

