Champions League: Napoli e Juventus non possono sbagliare

BODØ/GLIMT-JUVENTUS, SPALLETTI OBBLIGATO A VINCERE

Discorso non troppo diverso per la Juventus di Spalletti che, invece, ha 3 punti e non ha ancora vinto. I pareggi con Dortmund, Villarreal e Sporting non aiutano in vista della seconda metà della League Phase, anche se ora il calendario è, teoricamente, in discesa: restano Bodø/Glimt e Monaco in trasferta, Pafos e Benfica allo Stadium. Per centrare almeno la qualificazione agli spareggi (la top 8 è quasi un miraggio), servono almeno 9 punti (lo scorso anno la Dinamo, a quota 11, è rimasta fuori per differenza reti). E la prima sfida è la difficile trasferta in Norvegia, non tanto per il valore dell'avversario (il Bodø ha 2 punti anche se in casa ha fermato sul 2-2 il Tottenham), quanto per le complicate condizioni climatiche che riserverà la Norvegia, sottolineate anche in conferenza stampa da Spalletti. Per centrare la prima vittoria, il tecnico di Certaldo si affida al solito 3-4-2-1 con Conceiçao e Yildiz alle spalle di Vlahovic. Per il resto, spazio al "fattore K": Kalulu-Kelly-Koopmeiners dietro e, esterno sinistro, il capocannoniere con il nuovo allenatore, vale a dire Kostic. Si comincia alle 21, dirige l'olandese Makkelie.