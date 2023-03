Donnarumma si congratula: "Contento per il Milan, nessun ripensamento sul PSG"

© Getty Images

Nella notte nefasta per il suo PSG, eliminato ancora una volta agli ottavi di Champions League, Gigio Donnarumma si congratula con il Milan per il passaggio del turno. "Sono contento per i miei compagni, è un grandissimo segnale per il calcio italiano - le sue parole dopo l'eliminazione - Sono orgoglioso della mia scelta del PSG. Sono parte di questo club, mi sento dentro completamente, non ho avuto un minimo ripensamento. Per quanto riguarda la Champions purtroppo sbagli una palla e prendi gol, bisogna fare più attenzione, giocarla sui dettagli, purtroppo stasera è andata così".