Psg, disastro europeo e rivoluzione in vista: Galtier trema, i dubbi di Messi e Mbappé

FLOP CHAMPIONS

Al-Khelaifi potrebbe mandare via subito il tecnico. Nessuna novità sul rinnovo dell'argentino. E il francese...

© Getty Images "Parigi senza geni". Così l'Equipe stronca il Psg, eliminato dalla Champions League agli ottavi di finale per il secondo anno di fila e per la quinta volta negli ultimi sette anni. Non bastano le stelle. Anzi, le stelle vengono oscurate. Neymar è fuori per infortunio, ma né Messi né Mbappé fanno sentire la loro presenza in campo. E ora il futuro di tutti è in discussione. Quello del tecnico Galtier, ma anche quello dell'asso argentino, che ha il contratto in scadenza a giugno, e dell'attaccante francese, che nel dopo gara insinua il dubbio: "L'unica cosa che conta per me in questa stagione è vincere ora la Ligue 1 e poi vedremo".

Incubo Champions per il Psg: niente rimonta in Germania dopo la sconfitta casalinga e addio già agli ottavi di finale come successo l'anno scorso, quando fu il Real Madrid a mandare a casa i francesi. È fallimento. La panchina di Galtier è più traballante che mai, tanto che il presidente Nasser Al-Khelaifi - scrivono in Francia - avrebbe in programma un incontro con la dirigenza al completo per analizzare la situazione ed eventualmente arrivare all'esonero immediato del tecnico. E in pole per sostituirlo ci sarebbe Thomas Tuchel, esonerato alla vigilia del Natale 2020, con cui il Psg ha vinto due Ligue 1 e giocato una finale di Champions poi persa contro il Bayern Monaco. In dubbio la permanenza di Messi: l'ultimo l'incontro tra il padre-procuratore e la dirigenza parigina non ha prodotto passi in avanti nella trattativa e il rinnovo resta in stand-by. Per l'Equipe quella in Baviera potrebbe essere stata l'ultima in Champions per l'argentino con la maglia del Psg. E Mbappé? Il francese riflette: "Vedremo".