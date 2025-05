Eliminato domenica scorsa, 4 maggio, dai playoff, il Picerno guarda già alla prossima stagione di serie C. Come annunciato dall'ufficio stampa della società rossoblù, martedì prossimo, 13 maggio, alle ore 11, nella sala stampa 'Tonino Catalano' dello stadio Donato Curcio, si terrà "alla presenza del direttore generale Vincenzo Greco, la conferenza di fine anno: verrà tracciato il bilancio della stagione appena conclusa e illustrato, altresì, il progetto sportivo per l'anno 2025-2026".