Como, Fabregas: "Puntiamo al decimo posto, darò spazio a chi ha giocato meno"

L'allenatore del Como ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Cagliari. Fabregas ha dichiarato l'obiettivo della sua squadra per questo finale di stagione: "Puntiamo con decisione al decimo posto, lo vogliamo davvero. La squadra sta bene, ma serve continuità". I lariani ormai già salvi faranno turnover per testare chi è sceso meno in campo: "È arrivato il momento di dare spazio a chi ha giocato meno. Penso a 3 o 4 elementi e con il Cagliari ci saranno almeno 3 cambi". Lo spagnolo si è esposto anche sul suo futuro visto che è sul taccuino di alcuni club europei di alto livello come il Bayer Leverkusen: "La risposta è sempre la stessa: nessuna novità, nessuno sviluppo. Ogni settimana mi chiedete la stessa cosa, e io vi do la stessa risposta". Per quanto riguarda gli obiettivi di mercato in vista della prossima stagione nessuna possibilità di vedere Icardi in riva al lago, ma arriva la conferma di un giocatore messo nel mirino: "No, nessuna trattativa. Confermo invece il nostro interesse per Eric Garcia del Barcellona. Mi piace molto: è duttile, un leader, importante per la squadra. Ma resterà al Barcellona". L'ultimo pensiero di Fabregas è per i tifosi del Como, che hanno pronto un'accoglienza speciale alla squadra in occasione della sfida con il Cagliari di sabato 10 maggio alle 15: "Domani allo stadio Sinigaglia ci sarà una coreografia speciale. Dalla panchina vedo il loro affetto. Li ringrazio decisamente".