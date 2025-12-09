Conte: "Dovremo aver voglia di scendere in campo e non lasciare un centimetro"

Il tecnico azzurro presenta la sfida contro il Benfica: "Andiamo ad affrontare una squadra in salute, in uno stadio molto caldo"di Alberto Gasparri
Dopo esseri rilanciato alla grande in campionato, il Napoli prova a fare lo stesso in Champions League. Gli azzurri hanno bisogno di punti per arrivare almeno ai playoff e proveranno a farli anche a Lisbona, dove li attende il Benfica di Mourinho. Una partita ad alto tasso di difficoltà e intensità, che Antonio Conte ha inquadrato così. "Andiamo ad affrontare una squadra in salute, che viene dall'ottima partita con lo Sporting Lisbona, in uno stadio molto caldo. Veniamo da buone prestazioni e buone energie. Ma nella testa della squadra c'è la vigilia di match con Roma, Atalanta, Juve, Qarabag, ogni partita è importante per noi, ci sarà voglia e concentrazione. Ho cercato di far recuperare i calciatori dopo domenica sera, mi auguro ce la facciano perché ci vorrà una gara bella intensa, tosta. Dovremo metterci tanta energia come stiamo facendo ultimamente. Dobbiamo aver voglia di scendere in campo e non lasciare un centimetro, dovremo combattere. Ci vorrà sfrontatezza per uscire dal campo senza recriminazioni", ha detto alla vigilia del match.
Sull'importanza di McTominay e Neres: "E' un momento dove i giocatori stanno dimostrando grande senso di responsabilità. Abbiamo qualche problema, soprattutto a centrocampo, che stiamo cercando di recuperare tutti insieme. I ragazzi hanno dato piena disponibilità e quelli dell'ultima partita ci saranno tutti".
Capitolo infortuni: "Oggi la situazione degli infortuni dice che abbiamo una tegola quasi a settimana. La perdita di giocatori importanti penso che abbia fatto crescere il senso di responsabilità di tutti, tanti calciatori che sono arrivati in estate hanno iniziato a capire certe dinamiche giocando di più e bene. Giocare poco non aveva favorito l'integrazione, ora c'è stata una crescita dei ragazzi in un momento di difficoltà e di grande responsabilità e non è scritto da nessuna parte che accada. Invece è accaduto, c'è molta compattezza, unione in una situazione difficile e i risultati testimoniano una crescita importante".
La partita è importante per il Napoli, ma anche per il Benfica: "Loro hanno solo 3 punti, noi 7 e da parte loro c'è la necessità di vincere a tutti i costi per sperare, ma noi abbiamo bisogno di fare punti. Finora in trasferta europea abbiamo perso contro il Manchester City rimanendo in 10 dopo 10'. Poi c'è stata la sconfitta di Eindhoven che non possiamo dimenticare, dobbiamo migliorare, sapendo nostri pregi e diminuendo i difetti. Sappiamo che domani così come noi vogliamo fare i punti li vuole fare il Benfica".
Conte ritroverà Mourinho: "Alla fine è sempre un piacere incontrare le squadre di Mourinho. E' un allenatore vincente, c'è poco da dire. Sarà bello incontrarlo e salutarlo".