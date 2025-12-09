Conte: "Dovremo aver voglia di scendere in campo e non lasciare un centimetro"

Dopo esseri rilanciato alla grande in campionato, il Napoli prova a fare lo stesso in Champions League. Gli azzurri hanno bisogno di punti per arrivare almeno ai playoff e proveranno a farli anche a Lisbona, dove li attende il Benfica di Mourinho. Una partita ad alto tasso di difficoltà e intensità, che Antonio Conte ha inquadrato così. "Andiamo ad affrontare una squadra in salute, che viene dall'ottima partita con lo Sporting Lisbona, in uno stadio molto caldo. Veniamo da buone prestazioni e buone energie. Ma nella testa della squadra c'è la vigilia di match con Roma, Atalanta, Juve, Qarabag, ogni partita è importante per noi, ci sarà voglia e concentrazione. Ho cercato di far recuperare i calciatori dopo domenica sera, mi auguro ce la facciano perché ci vorrà una gara bella intensa, tosta. Dovremo metterci tanta energia come stiamo facendo ultimamente. Dobbiamo aver voglia di scendere in campo e non lasciare un centimetro, dovremo combattere. Ci vorrà sfrontatezza per uscire dal campo senza recriminazioni", ha detto alla vigilia del match.