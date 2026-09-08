Chi può vincere il Pallone d'Oro? Mai come quest'anno il pronostico è difficilissimo

In questi casi ha prevalso la logica dei titoli conquistati in stagione. Quest'anno, seguendo la stessa procedura, dovrebbe essere premiato Fabian Ruiz, campione d'Europa con il Psg e del mondo con la Spagna. Oppure ancora Rodri, il cervello della "Roja" di De la Fuente, o Lamine Yamal, un altro che ha alzato la Coppa negli Usa ed è considerato uno dei giovani più forti giocatori del pianeta. C'è anche il partito che punta su Mbappé, che non ha vinto nulla quest'anno a livello di club, ma è diventato il bomber più prolifico della storia dei mondiali, oltre a essere il capocannoniere dell'ultima edizione, della Champions League e della Liga 2025-'26. Ci sono anche le suggestioni Kvaratskhelia (una Champions League e una Ligue 1 da assoluto protagonista quest'anno) e Lionel Messi, capace di dire ancora la sua in un Mondiale a 39 anni, e che punterebbe al suo nono Pallone d'Oro...