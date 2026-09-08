Malagò: "Doppi passaporti? Non faccio nomi, sarà cura del Ct"

"Interventi sui giocatori di calcio con doppio passaporto? Non faccio nomi e cognomi perché sarà a cura del commissario tecnico. Sapete benissimo che ci sono molti atleti che giocano nel campionato italiano e in campionati stranieri e possono scegliere dove giocare. È un dato di fatto". Così il presidente della Figc, Giovanni Malagò, a margine dell'evento della Lega 'A tua difesa' in corso a Roma. "Credo che sia importante la credibilità magari anche di chi fa capire che siamo disposti a investire su di loro. Su questo la credibilità di Roberto Mancini e Claudio Ranieri sono un valore aggiunto", ha concluso.