Real Madrid-Inter LIVE: tutte le ultime sulla sfida del Bernabeu

Un botta e risposta sottile tra Mou e Chivu ha animato la vigilia di Real Madrid-Inter. Lo Special One, in conferenza, ha dichiarato: "Noi abbiamo molti assenti, e sembra che il calendario Champions l'abbia fatto un italiano...". E poi: "Inter? L'unica sorpresa è che non abbia vinto la Champions in questi anni". Poche ore dopo, la risposta del tecnico nerazzurro: "La vera domanda da fargli sarebbe se lui avrebbe desiderato che l'Inter la vincesse..."