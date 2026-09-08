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Real Madrid-Inter LIVE: tutte le ultime sulla sfida del Bernabeu

Tutti gli aggiornamenti sulla prima super-sfida stagionale europea dell'Inter in casa del Real Madrid

08 Set 2026 - 09:51
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L'avventura europea della seconda Inter di Chivu parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera, al Bernabeu, i nerazzurri sfideranno il Real Madrid e José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di sedici anni fa. Una serata speciale per il prestigio della partita e per gli incroci tra ex che riserverà. La vigilia del match, tra dubbi di formazione e provocazioni, ha già regalato molti spunti. 

I PRECEDENTI

Sono 19 i confronti del passato tra Real Madrid e Inter: 10 vittorie per i Blancos, 2 pareggi e 7 successi nerazzurri. Il primo, storico, confronto tra le due squadre è una finale di Coppa dei Campioni con cui l'Inter scrive per la prima volta il suo nome nell'albo della competizione. L'ultimo faccia a faccia, invece, risale al dicembre del 2021, vinto dal Real grazie alle reti di Kroos e Asensio. 

MATERAZZI LODA CHIVU: "LUI COME JOSÉ"

Parole di stima e affetto, a poche ore dalla sfida del Bernabeu, arrivano dall'ex Inter Marco Materazzi all'indirizzo di Chivu: "Contro il Napoli non si è fatto prendere dal panico e ha fatto i giusti cambi, mi ricorda Mourinho nel 2010". 

DIMARCO OUT

In casa nerazzurra, alla fine, ha prevalso la cautela: Federico Dimarco non è convocato per la sfida del Bernabeu. Nella giornata della vigilia l'esterno si è allenato a parte con una vistosa fasciatura e alla fine si è scelto di non rischiarlo. Al suo posto, Chivu dovrebbe schierare Carlos Augusto.

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LE PROBABILI FORMAZIONI

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Bellingham, Valverde; Diomande, Diaz, Vinicius Jr; Mbappe.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Thuram Lautaro. 

LE DICHIARAZIONI DELLA VIGILIA. MOU PROVOCA...

Un botta e risposta sottile tra Mou e Chivu ha animato la vigilia di Real Madrid-Inter. Lo Special One, in conferenza, ha dichiarato: "Noi abbiamo molti assenti, e sembra che il calendario Champions l'abbia fatto un italiano...". E poi: "Inter? L'unica sorpresa è che non abbia vinto la Champions in questi anni". Poche ore dopo, la risposta del tecnico nerazzurro: "La vera domanda da fargli sarebbe se lui avrebbe desiderato che l'Inter la vincesse..."

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