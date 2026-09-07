Inter, arriva la sentenza per Dimarco: non parte per Madrid a scopo precauzionale

Dalla difesa alla fascia destra passando per il centrocampo sono possibili diversi avvicendamenti rispetto all'undici iniziale visto contro il Napoli. In mezzo al campo, infatti, ci si attende il rientro dal primo minuto di Calhanoglu, con possibile ballottaggio tra Zielinski e Curtis Jones. A destra, ancora assente Spence, potrebbe trovare spazio in un assetto più difensivo Luis Henrique anche se rinunciare a Diouf in questo momento non è semplice. Il brasiliano assicura più copertura, il francese porta con sè maggiore fantasia, profondità e imprevedibilità. In difesa, infine, si scaldano Pavard e Stones: improbabile comunque che Chivu rinunci a Bisseck, possibile invece un avvicendamento al centro tra l'inglese e Akanji.