Inter, arriva la sentenza per Dimarco: non parte per Madrid a scopo precauzionale

Lautaro nella storia dell’Inter: terzo bomber di sempre in Serie A
© Foto da web | Attilio Demaria (76)
© Foto da web | Attilio Demaria (76)
Al Bernabeu con la coppia Lautaro-Thuram finalmente assieme dal primo minuto: questa la prima certezza in vista dell'esordio in Champions dell'Inter contro il Real Madrid di Mourinho di martedì sera. Dopo la rifinitura di lunedì ad Appiano prima della partenza per Madrid, arriva un'altra sentenza: Federico Dimarco resta a casa a scopo precauzionale dopo la lieve distorsione al ginocchio accusata nella gara di sabato vinta in rimonta contro il Napoli. Dimarco stamattina si è allenato a parte (e lo ha fatto con una vistosa fasciatura): rimarrà a Milano per recuperare dall'infortunio e tornare a disposizione in vista del posticipo di lunedì 14 a San Siro contro l'Udinese. Contro i merengues dell'ex Mourinho toccherà dunque a Carlos Augusto presidiare la fascia destra dei nerazzurri.
Dalla difesa alla fascia destra passando per il centrocampo sono possibili diversi avvicendamenti rispetto all'undici iniziale visto contro il Napoli. In mezzo al campo, infatti, ci si attende il rientro dal primo minuto di Calhanoglu, con possibile ballottaggio tra Zielinski e Curtis Jones. A destra, ancora assente Spence, potrebbe trovare spazio in un assetto più difensivo Luis Henrique anche se rinunciare a Diouf in questo momento non è semplice. Il brasiliano assicura più copertura, il francese porta con sè maggiore fantasia, profondità e imprevedibilità. In difesa, infine, si scaldano Pavard e Stones: improbabile comunque che Chivu rinunci a Bisseck, possibile invece un avvicendamento al centro tra l'inglese e Akanji.
© Foto da web | Attilio Demaria (76)
© Foto da web | Attilio Demaria (76)