Amrabat lascia la Nazionale marocchina: "Con questo allenatore non mi sento di continuare"

Sofyan Amrabat lascia la Nazionale Marocchina. Ma non si tratta di un ritiro dal calcio internazionale. Il centrocampista, arrivato all'Ajax da svincolato negli ultimi giorni di mercato, ha pubblicato sui social un lungo messaggio nei quali spiega i motivi del suo addio: "Non sono in grado di continuare a rappresentare la Nazionale con questo allenatore". Alla base del suo saluto ai Leoni dell'Atlante ci sarebbe una frattura insanabile con il commissario tecnico Mohamed Ouabhi. L'ex Fiorentina non chiude tuttavia le porte a una convocazione futura. Ma non sarà per adesso.