Napoli-Arsenal: salta la conferenza di Arteta, ecco il motivo

Niente conferenza stampa del tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta e di Riccardo Calafiori alla vigilia della sfida di Champions League al Maradona contro il Napoli: colpa di un fortissimo ritardo del volo da Londra. In tutto il Regno Unito i voli stanno subendo ritardi e cancellazioni a causa di un problema tecnico al controllo del traffico aereo, che ha interessato diversi aeroporti, tra cui Heathrow e Gatwick. I Gunners non sono in grado di arrivare allo stadio entro la fascia oraria prevista dalla Uefa.