La Juve fa i complimenti ad Alajbegovic per la candidatura come miglior giovane

C'è anche Kerim Alajbegovic nella short list dei 10 giocatori candidati a vincere il premio di "2026 Men's Young Talent of the Year", il miglior giovane dell'anno solare. Uno degli acquisti estivi della Juventus, quindi, può ambire a ricevere l'importante riconoscimento. "Congratulazioni Kerim e complimenti da tutta la famiglia bianconera!" si legge nella nota diramata dal club della Continassa. Gli altri finalisti sono Bouaddi (Manchester City), Cubarsí (Barcellona), Diomandé (Real Madrid), Karl (Bayern Munich), Kroupi (Bournemouth), Yamal (Barcellona), Manzambi (Aston Villa), Maza (Bayer Leverkusen) e Zaire-Emery (Psg).