CHAMPIONS LEAGUE

Champions, tra Top 8 e playoff quanti milioni ballano? I possibili incassi di Inter, Juve, Napoli e Atalanta

Stasera si chiude la prima fase della competizione europea: in gioco anche tanti milioni di euro 

28 Gen 2026 - 13:03
videovideo

Stasera si chiude la prima fase della Champions League 2025/26 con i verdetti riguardanti Top 8, playoff e squadre eliminate dall'Europa. Delle quattro squadre italiane solo il Napoli (che ospita il Chelsea) non ha ancora la certezza di poter accedere agli spareggi che porteranno poi a definire il quadro completo degli ottavi di finale. Atalanta (contro l'Union SG), Inter (contro il Borussia Dortmund) e Juve (contro il Monaco) sono già certe dei playoff e hanno ancora speranze di poter staccare il biglietto per gli ottavi, anche se il destino non è nelle loro mani. Detto questo, con le possibili combinazioni qui specificate, è interessante vedere quale differenza, in termini di incasso, passa tra l'ingresso nella Top 8 e il posizionamento tra la nona la 24esima posizione. Un calcolo fatto da Calcio&Finanza che riportiamo qui sotto:

INTER AGLI OTTAVI DI FINALE – 83 milioni di euro

INTER AI PLAYOFF – 68 milioni di euro

JUVENTUS AGLI OTTAVI DI FINALE – 78 milioni di euro

JUVENTUS AI PLAYOFF – 63 milioni di euro

ATALANTA AGLI OTTAVI DI FINALE – 75 milioni di euro

ATALANTA AI PLAYOFF – 60 milioni di euro

NAPOLI AI PLAYOFF – tra 52 e 53 milioni di euro

