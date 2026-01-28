Champions, tra Top 8 e playoff quanti milioni ballano? I possibili incassi di Inter, Juve, Napoli e Atalanta

Stasera si chiude la prima fase della Champions League 2025/26 con i verdetti riguardanti Top 8, playoff e squadre eliminate dall'Europa. Delle quattro squadre italiane solo il Napoli (che ospita il Chelsea) non ha ancora la certezza di poter accedere agli spareggi che porteranno poi a definire il quadro completo degli ottavi di finale. Atalanta (contro l'Union SG), Inter (contro il Borussia Dortmund) e Juve (contro il Monaco) sono già certe dei playoff e hanno ancora speranze di poter staccare il biglietto per gli ottavi, anche se il destino non è nelle loro mani. Detto questo, con le possibili combinazioni qui specificate, è interessante vedere quale differenza, in termini di incasso, passa tra l'ingresso nella Top 8 e il posizionamento tra la nona la 24esima posizione. Un calcolo fatto da Calcio&Finanza che riportiamo qui sotto: