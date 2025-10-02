Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Champions: solo l'Inter nella Top-8, Napoli e Atalanta respirano, la Juve non può più sbagliare

Dopo la seconda giornata nerazzurri quarti in classifica, distanti le altre italiane

02 Ott 2025 - 09:08
© Getty Images

© Getty Images

La seconda giornata di Champions League si è chiusa lasciando una classifica che vede sei squadre in testa a punteggio pieno: tra queste c'è anche l'Inter di Chivu, quarta alle spalle di Bayern Monaco, Real Madrid, PSG. I tedeschi e gli spagnoli sono premiati da una miglior differenza reti (+6 per entrambi, con i bavaresi primi assoluti in virtù degli 8 gol segnati, uno in più dei merengues), i campioni d'Europa precedono i nerazzurri perché pur avendo una identica differenza reti (+5) hanno realizzato un gol in più (6 contro i 5 dell'Inter, la sola tra le prime quattro a non aver ancora incassato alcuna rete). Seguono, a chiudere la momentanea Top-8, l'Arsenal, la sorpresa Qarabag, sempre con 6 punti, il Borussia Dortmund e il Manchester City a quota 4

Leggi anche

L'Inter è tornata: il turnover funziona alla grande, Chivu blinda la difesa e cala il poker

Per quanto riguarda le altre tre italiane, il Napoli sale a quota 3 punti con la vittoria contro lo Sporting e si posiziona in 19esima posizione, davanti all'Atalanta (22esima con tre punti in classifica) e alla Juve che in virtù dei due pareggi con Dortmund e Villarreal si posiziona al 23esimo posto. 

Leggi anche

La sforbiciata di Gatti non basta, Juve raggiunta al 90' dal Villarreal: indigesto l'ex Veiga

Calendario alla mano, l'Inter ha fatto il suo: le vittorie contro Ajax e Slavia Praga sono ora il volano per altri sei punti 'necessari' da portare a casa nei prossimi due impegni contro Union Saint-Gilloise e Kairat, prima del poker finale ad altissimo coefficiente di difficoltà contro Atletico Madrid (fuori), Liverpool (in casa), Arsenal (in casa) e Dortmund (fuori). La Juve, dopo essersi salvata contro il Borussia in pieno recupero alla prima giornata, ha pagato il contrappasso ieri sera in Spagna: nulla, ovviamente, è compromesso ma alla terza giornata è attesa dallo scontro con il Real Madrid, già un momento chiave del cammino europeo bianconero. A seguire lo Sporting a Torino, il Bodo in trasferta, Pafos e Benfica in casa e la chiusura in Francia contro il Monaco. In una classifica che si prospetta molto equilibrata, i gol fatti e quelli subiti saranno un fattore decisivo: sinora sei quelli realizzati, altrettanti quelli incassati, non bene in prospettiva.

Leggi anche

De Bruyne crea e Hojlund finalizza, il Napoli manda ko lo Sporting per il primo sorriso europeo

Veniamo ad Atalanta e Napoli. Per entrambe, dopo una prima giornata proibitiva contro Psg e City (la partita di Manchester oltretutto subito compromessa per gli azzurri in virtù dell'espulsione di Di Lorenzo) i successi contro Bruges (in rimonta per i bergamaschi) e contro lo Sporting (decisivo Hojlund per i campioni d'Italia) sono stati fondamentali per indirizzare il cammino europeo. L'obiettivo play-off - obiettivo minimo per il Napoli - passa ora attraverso un calendario che per gli azzurri è sicuramente abbordabile, se non favorevole: il vero grande scoglio per Conte sarà quello all'ultima giornata contro il Chelsea, al Maradona però. Prima avversari alla portata: Psv ed Eintracht le prossime due, a seguire il Qarabag, poi l'insidiosa trasferta portoghese con il Benfica e quella invece più morbida di Copenaghen, prima dell'epilogo casalingo con i Blues.

Leggi anche

La Dea rialza la testa in Champions: Samardzic e Pasalic rimontano il Bruges

Per l'Atalanta, invece, diranno molto le prossime tre partite, quella casalinga contro lo Slavia Praga e le due in trasferta a Marsiglia e Francoforte. Il rush finale avrà il favore del sostegno del pubblico bergamasco con il Chelsea e l'Athletic Bilbao attesi al Gewiss Stadium. La trasferta in Belgio contro l'Union Saint-Gilloise potrà sancire un approdo agli spareggi che per Juric è sicuramente a portata di mano.

champions league
inter
juventus
napoli
atalanta

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:36
Vlahovic a Villarreal

Vlahovic a Villarreal

02:51
DICH CONTE POST SPORTING DICH

Napoli, Conte: "Fatta una prestazione da squadra"

02:14
DICH TUDOR ONE TO ONE POST VILLARREAL DICH

Juve, Tudor: "Dispiace non averla chiusa prima"

03:07
DICH LOCATELLI POST VILLARREAL DICH EDL

Juve, Locatelli: "Ripartiamo dal secondo tempo"

00:10
MCH CABAL VILLARREAL CHE ZOPPICA MCH

Juve, Cabal finisce ancora ko

02:36
DICH TUDOR POST VILLARREAL DICH

Champions, Tudor: "Abbiamo dato il massimo. Peccato il gol all'ultimo"

01:11
DICH CASTRO VIGILIA 1/10 DICH

Castro: "Siamo pronti, vogliamo fare una grande partita"

01:11
DICH ITALIANO VIGILIA 1/10 DICH

Italiano: "Girone tosto. Dobbiamo alzare il livello"

00:14
MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

01:06
DICH GASPERINI VIGILIA 1/10 DICH

Gasperini: "Dietro possiamo fare turnover ma davanti siamo sempre gli stessi"

01:00
DICH PIOLI VIGILIA 1/10 DICH

Pioli: "Vogliamo arrivare fino in fondo, puntiamo sulla qualità"

01:02
DICH PAYERO CREMONESE 1/10 DICH

Payero si presenta alla Cremonese: "Pronto a giocare in tutti i ruoli"

02:08
Le top parate della 5a

Le top parate della 5a

01:21
Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro

01:15
Domani l'Europa League

Domani l'Europa League

01:36
Vlahovic a Villarreal

Vlahovic a Villarreal

I più visti di Champions League

DICH CONTE 1 SU DE BRUYNE DICH

Conte: "Con De Bruyne è stato già tutto chiarito. Cerchiamo di trovare giusti equilibri"

MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

Kylian Mbappé, 60 gol

Mbappé, la tripletta vale il sorpasso a Muller: i top marcatori della storia della Champions

Pagelle Inter: Thuram è arrembante, Calhanoglu e Acerbi impeccabili. E Pio Esposito...

Juventus contro il Villarreal senza Bremer e Thuram: entrambi non convocati

La sforbiciata di Gatti non basta, Juve raggiunta al 90' dal Villarreal: indigesto l'ex Veiga

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:36
Mondiali Under 20, Italia-Cuba 2-2
09:25
Il Valencia porta Netflix in tribunale per il docufilm su Vinicius
09:01
Barça, pioggia di critiche dopo il ko con il Psg: "Una lezione"
23:47
Juve, Gatti: "Sono inc... nero, buttiamo via le partite"
23:28
Juve, Locatelli: "Alla fine eravamo stanchi, ci manca la gestione dei momenti"