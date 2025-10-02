Champions: solo l'Inter nella Top-8, Napoli e Atalanta respirano, la Juve non può più sbagliare

Calendario alla mano, l'Inter ha fatto il suo: le vittorie contro Ajax e Slavia Praga sono ora il volano per altri sei punti 'necessari' da portare a casa nei prossimi due impegni contro Union Saint-Gilloise e Kairat, prima del poker finale ad altissimo coefficiente di difficoltà contro Atletico Madrid (fuori), Liverpool (in casa), Arsenal (in casa) e Dortmund (fuori). La Juve, dopo essersi salvata contro il Borussia in pieno recupero alla prima giornata, ha pagato il contrappasso ieri sera in Spagna: nulla, ovviamente, è compromesso ma alla terza giornata è attesa dallo scontro con il Real Madrid, già un momento chiave del cammino europeo bianconero. A seguire lo Sporting a Torino, il Bodo in trasferta, Pafos e Benfica in casa e la chiusura in Francia contro il Monaco. In una classifica che si prospetta molto equilibrata, i gol fatti e quelli subiti saranno un fattore decisivo: sinora sei quelli realizzati, altrettanti quelli incassati, non bene in prospettiva.