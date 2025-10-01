Champions League, Napoli-Sporting 2-1: la doppietta di Hojlund fa sorridere Conte

Nella seconda giornata di Champions League il Napoli batte 2-1 lo Sporting conquistando i primi tre punti in Europa in questa stagione. Al Maradona, in una serata che sembrava destinata a essere molto tattica e priva di grandi emozioni dopo un avvio contratto e studio tra le due squadre, il match si sblocca al 36' con Hojlund con una ripartenza fulminea degli azzurri, col recupero di Anguissa che innesca De Bruyne che trova il giusto filtrante per il danese che fredda Rui Silva col piatto destro. Rete che accende la sfida, con gli uomini di Conte che sfiorano il raddoppio con un sinistro preciso di Politano sul finire della prima frazione, con l'estremo difensore di lusitani che smanaccia in angolo. Nella ripresa i partenopei insistono a caccia del gol per chiudere la contesa, ma la fortuna non assiste i campioni d'Italia e al 62' lo Sporting trova il pari con Suarez che spiazza Milinkovic-Savic dal dischetto grazie al rigore concesso per il fallo di Politano su Araujo. Al 78' però è nuovamente Hojlund a portare avanti gli azzurri e a mandare ko i lusitani con un colpo di testa in anticipo sull'uscita di Rui Silva su cross del solito De Bruyne. Nel finale è Milinkovic-Savic a salvare i campani su una conclusione velenosissima di Hjulmand.