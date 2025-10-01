Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025

Calcio
Champions League
Napoli-Sporting 2-1

Champions League, Napoli-Sporting 2-1: la doppietta di Hojlund fa sorridere Conte

La doppietta di Hojlund, con doppio assist di De Bruyne, manda al tappeto lo Sporting che aveva trovato il pari di rigore con Suarez

01 Ott 2025 - 23:10
Nella seconda giornata di Champions League il Napoli batte 2-1 lo Sporting conquistando i primi tre punti in Europa in questa stagione. Al Maradona, in una serata che sembrava destinata a essere molto tattica e priva di grandi emozioni dopo un avvio contratto e studio tra le due squadre, il match si sblocca al 36' con Hojlund con una ripartenza fulminea degli azzurri, col recupero di Anguissa che innesca De Bruyne che trova il giusto filtrante per il danese che fredda Rui Silva col piatto destro. Rete che accende la sfida, con gli uomini di Conte che sfiorano il raddoppio con un sinistro preciso di Politano sul finire della prima frazione, con l'estremo difensore di lusitani che smanaccia in angolo. Nella ripresa i partenopei insistono a caccia del gol per chiudere la contesa, ma la fortuna non assiste i campioni d'Italia e al 62' lo Sporting trova il pari con Suarez che spiazza Milinkovic-Savic dal dischetto grazie al rigore concesso per il fallo di Politano su Araujo. Al 78' però è nuovamente Hojlund a portare avanti gli azzurri e a mandare ko i lusitani con un colpo di testa in anticipo sull'uscita di Rui Silva su cross del solito De Bruyne. Nel finale è Milinkovic-Savic a salvare i campani su una conclusione velenosissima di Hjulmand.

Un successo importante per gli uomini di Conte che si mettono alle spalle il ko in campionato a San Siro contro il Milan e che, soprattutto, cancella la sconfitta all'esordio contro il Manchester City. Una vittoria di carattere in un match tiratissimo ed equilibrato che gli azzurri hanno saputo leggere nel giusto modo per regalare al proprio pubblico il primo sorriso in una notte europea.

IL TABELLINO

NAPOLI-SPORTING 2-1
Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Jesus, Gutierrez (36' st Olivera); Lobotka; Politano (24' st Neres), Anguissa, De Bruyne (36' st Gilmour), McTominay (24' st Lang); Hojlund (45' st Lucca)
A disposizione: Meret, Ferrante, Vergara, Elmas, Ambrosino
Allenatore: Conte
Sporting (4-2-3-1): Rui Silva; Araujo, Inacio, Quaresma (22' st Debast), Fresneda; Simoes (33' st Morita), Hjulmand; Catamo (1' st Goncalves), Trincao (1' st Suarz), Quenda; Ioannidis (22' st Alisson Santos)
A disposizione: Virginia, Diomande, Kochorashvili, Mangas, Matheus Reis, Ribeiro, Vagiannidis
Allenatore: Borges
Arbitro: Mekkelie (Olanda)
Marcatori: 36' Hojlund (N), 17' st rig. Suarez (S), 34' st Hojlund (N)
Ammoniti: -
Espulsi: -

LE STATISTICHE OPTA

Kevin De Bruyne (27) è diventato in solitaria il 5° centrocampista con più assist nella storia della Champions League, solo Ryan Giggs (41), Ángel Di María (38), David Beckham (36) e Xavi (31) ne hanno serviti di più tra i pari ruolo nel torneo.

Kevin De Bruyne ha fornito assist in un match casalingo di Champions League (due vs Sporting Lisbona) per la prima volta dal 17 maggio 2023 – doppio passaggio vincente in seminale contro il Real Madrid in quel caso.

Solo Nicklas Bendtner (otto) e Jon Dahl Tomasson (11) hanno segnato più reti di Rasmus Højlund tra i giocatori danesi in Champions League (sette, come Christian Eriksen).

Prima di Rasmus Højlund (vs Sporting Lisbona) l'ultimo giocatore danese a segnare con la maglia di una squadra italiana in Champions League era stato Per Kroldrup in Bayern Monaco-Fiorentina 2-1 del 17 febbraio 2010.

Rasmus Højlund è il giocatore danese con più marcature multiple in Champions League: tre, due con il Manchester United (vs Galatasaray e Copenaghen) e una con il Napoli (vs Sporting Lisbona).

Il Napoli ha vinto un match in Champions League (2-1 vs Sporting Lisbona) per la prima volta dal 12 dicembre 2023 (2-0 vs Sporting Braga in quel caso).

Rasmus Højlund ha realizzato una doppietta in un match di Champions League (vs Sporting Lisbona) per la prima volta dall’8 novembre 2023 (vs Copenaghen con il Man. United).

Solo contro formazioni inglesi (sei) il Napoli ha vinto più match che con avversarie portoghesi in Champions League: cinque (due vs Benfica e vs Sporting Braga e una vs Sporting Lisbona).

Con lo Sporting Lisbona Rasmus Højlund ha realizzato il suo primo gol in Champions League dalla doppietta messa a segno con il Copenaghen con la maglia del Manchester United, l’8 novembre 2023.

Rasmus Højlund è il primo giocatore danese a segnare con la maglia del Napoli tra Champions League e Coppa dei Campioni.

Dal suo esordio in Champions League (dal 2011/12) è la prima volta che il Napoli chiude il primo tempo di un match con appena una conclusione subita nel torneo (una vs Sporting Lisbona).

Prima di oggi (Luis Suárez), l’ultimo gol subito su rigore dal Napoli in un match di Champions League risaliva al 12 ottobre 2022 (Steven Bergwijn con l’Ajax in quel caso).

Lo Sporting Lisbona ha perso tre delle ultime quattro trasferte di Champions League (1N) per la formazione portoghese tante sconfitte quante quelle rimediate nelle precedenti nove sfide fuori casa nella competizione (2V, 3N).

Ultimi video

01:31
CONFERENZA STAMPA JURIC

Juric "Gli uomini dalla panchina hanno dato una spinta importante"

01:11
DICH CASTRO VIGILIA 1/10 DICH

Castro: "Siamo pronti, vogliamo fare una grande partita"

01:11
DICH ITALIANO VIGILIA 1/10 DICH

Italiano: "Girone tosto. Dobbiamo alzare il livello"

00:14
MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

01:06
DICH GASPERINI VIGILIA 1/10 DICH

Gasperini: "Dietro possiamo fare turnover ma davanti siamo sempre gli stessi"

01:00
DICH PIOLI VIGILIA 1/10 DICH

Pioli: "Vogliamo arrivare fino in fondo, puntiamo sulla qualità"

01:02
DICH PAYERO CREMONESE 1/10 DICH

Payero si presenta alla Cremonese: "Pronto a giocare in tutti i ruoli"

02:08
Le top parate della 5a

Le top parate della 5a

01:21
Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro

01:15
Domani l'Europa League

Domani l'Europa League

01:36
Vlahovic a Villarreal

Vlahovic a Villarreal

01:32
Stasera Villarreal-Juve

Stasera Villarreal-Juve

02:05
Stasera Napoli-Sporting

Stasera Napoli-Sporting

01:59
DICH CHIVU POST INT-SLA DICH

Chivu: "Calhanoglu è un uomo con dei valori"

03:32
DICH ZIELINSKI POST INT-SLA DICH

Zielinski "Era importante vincere"

22:46
Giroud: "Allegri ha fatto un bel lavoro, al Milan in tanti mi dicono che gli manco"
22:28
Lega Serie A, assemblea a Roma l'8 ottobre
21:57
Juve: Cabal va ko ed esce dal campo in lacrime
21:15
Cremonese, Payero: "Mi porto la garra argentina"
 Giovanni Manna
20:46
Napoli, Manna: "De Bruyne deve accettare le scelte di Conte"