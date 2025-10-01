Champions League, Villarreal-Juventus 2-2: l'ex Renato Veiga nega il primo successo ai bianconeri

Secondo pareggio consecutivo in Champions League per la Juventus che dopo il clamoroso 4-4 raggiunto nel recupero contro il Borussia Dortmund alla prima giornata non è andata oltre il 2-2 in casa del Villarreal, venendo raggiunta al novantesimo dal gol dell'ex Renato Veiga. Vantaggio dei padroni di casa firmato al 18' da Mikautadze con Perin chiamato a tenere in gioco i bianconeri con almeno due interventi decisivi su Pedraza (con l'aiuto del palo) e Buchanan. Tudor ha cambiato volto alla Juventus nella ripresa e nel giro di sette minuti, tra il 49' e il 56', prima Gatti in sforbiciata e poi Conceiçao sfruttando un errore di Parejo hanno ribaltato il match. La traversa ha negato il tris a David e al novantesimo sugli sviluppi di corner è arrivato il pareggio dei padroni di casa con il colpo di testa dell'ex difensore bianconero.