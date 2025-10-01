Logo SportMediaset
Calcio
Champions League
VILLARREAL-JUVENTUS 2-2

Champions League, Villarreal-Juventus 2-2: l'ex Renato Veiga nega il primo successo ai bianconeri

In sette minuti della ripresa i bianconeri ribaltano il vantaggio di Mikautadze. Al novantesimo il pareggio dell'ex difensore di Tudor

01 Ott 2025 - 23:06
1 di 27
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Secondo pareggio consecutivo in Champions League per la Juventus che dopo il clamoroso 4-4 raggiunto nel recupero contro il Borussia Dortmund alla prima giornata non è andata oltre il 2-2 in casa del Villarreal, venendo raggiunta al novantesimo dal gol dell'ex Renato Veiga. Vantaggio dei padroni di casa firmato al 18' da Mikautadze con Perin chiamato a tenere in gioco i bianconeri con almeno due interventi decisivi su Pedraza (con l'aiuto del palo) e Buchanan. Tudor ha cambiato volto alla Juventus nella ripresa e nel giro di sette minuti, tra il 49' e il 56', prima Gatti in sforbiciata e poi Conceiçao sfruttando un errore di Parejo hanno ribaltato il match. La traversa ha negato il tris a David e al novantesimo sugli sviluppi di corner è arrivato il pareggio dei padroni di casa con il colpo di testa dell'ex difensore bianconero.

--

LA PARTITA

Con la Juventus in campo le partite di questa Champions League non finiscono mai e se all'esordio contro il Dortmund i minuti finali avevano permesso ai bianconeri di evitare la sconfitta, contro il Villarreal è proprio al termine del tempo regolamentare che è arrivata la doccia fredda, firmata dall'unico ex in campo. Il 2-2 in Spagna lascia l'amaro in bocca ai bianconeri per come è arrivato, ma racconta anche di una partita a due volti giocata dalla formazione di Tudor, brava e tenace a reagire nella ripresa dopo però aver praticamente regalato un tempo intero agli avversari. Solo le parate di Perin hanno evitato un passivo peggiore all'intervallo dopo il gol al 18' di Mikautadze su assist di Pepe. L'estremo difensore, preferito a Di Gregorio, si è superato prima su Pedraza al 22' e poi su Buchanan nel finale di tempo.

Nella ripresa la Juventus è scesa in campo con tutt'altro piglio, merito anche dell'ingresso deciso e decisivo di Conceiçao. Il portoghese si è reso subito pericoloso al 47' servendo a David un pallone che il canadese ha spedito fuori a porta vuota, poco prima del pareggio di Gatti firmato in sforbiciata tra due difensori avversari. Frastornato, il Villarreal ha regalato la rete del raddoppio a Conceiçao sette minuti più tardi e al 72' ha rischaito di capitolare del tutto venendo salvato solo dalla traversa colpita da David. Il resto, invece, è storia con il calcio d'angolo giusto deviato in rete da Renato Veiga al novantesimo.

--

--

IL TABELLINO

VILLARREAL-JUVENTUS 2-2
Villarreal (4-4-2): Tenas; Mourino, Rafa Marin, Veiga, Pedraza (31' st Cardona); Buchanan (19' st Moleiro), Gueye, Parejo (19' st Oluwaseyi), Comesana; Pepe, Mikautadze (31' st Akhomach). A disp.: Luiz Junior, Conde, Altimira, Partey, Solomon. All.: Marcelino.
Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso (34' st Rugani), Locatelli, McKennie, Cabal (16' Joao Mario); Koopmeiners (1' st Conceiçao), Yildiz (34' st Adzic); David (41' st Vlahovic). A disp.: Di Gregorio, Pinsoglio, Kostic, Zhegrova, Openda. All.: Tudor.
Arbitro: Kovacs (Romania)
Marcatori: 18' Mikautadze (V), 4' st Gatti (J), 11' st Conceiçao (J), 45' st Veiga (V)
Ammoniti: Akhomach (V); Cabal, Cambiaso (J)
Espulsi: nessuno
--

villarreal-juventus
champions league

