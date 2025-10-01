Inter: il turnover funziona alla grande, Chivu blinda la difesa e cala il poker

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. C'è, però, modo e modo di vincere e l'Inter contro lo Slavia Praga lo ha fatto nel migliore dei modi, con una prova di grande spessore, senza mai soffrire e mantenendo ancora una volta la porta inviolata. Dopo le sei reti incassate contro Udinese e Juventus che avevano fatto scattare un campanello d'allarme, contro Ajax, Sassuolo, Cagliari e Slavia Praga la porta è stata bucata una sola volta (da Cheddira) e le sofferenze si sono ridotte al lumicino. C'è da rimanere con i piedi bel saldi a terra perché il poker di vittorie è arrivato con squadre di caratura inferiore, ma un cambio di marcia rispetto a qualche settimana fa è sotto gli occhi di tutti.