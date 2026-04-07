Champions League, Sporting Lisbona-Arsenal 0-1: la decide Havertz

L'Arsenal si avvicina alla semifinale di Champions League: a Lisbona, i Gunners battono 1-0 lo Sporting. Dopo una traversa per parte (la prima dei padroni di casa con Araujo, la seconda tra le fila degli inglesi con Madueke) e un gol annullato al 63' a Zubimendi per fuorigioco, la partita si decide nel recupero. Al 91', infatti, Martinelli inventa per Havertz, che aveva segnato pure nel finale dell'ottavo d'andata col Leverkusen: il tedesco controlla e mette in porta. Adesso, la formazione di Arteta avrà due risultati su tre a disposizione per passare il turno e incontrare una tra Atletico e Barcellona: sarà decisivo il ritorno dell'Emirates in programma mercoledì 15 aprile.