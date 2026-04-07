CHAMPIONS LEAGUE

Champions League, Sporting Lisbona-Arsenal 0-1: la decide Havertz

I Gunners passano in Portogallo e mettono una seria ipoteca sul passaggio del turno

07 Apr 2026 - 23:06
© Getty Images

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L'Arsenal si avvicina alla semifinale di Champions League: a Lisbona, i Gunners battono 1-0 lo Sporting. Dopo una traversa per parte (la prima dei padroni di casa con Araujo, la seconda tra le fila degli inglesi con Madueke) e un gol annullato al 63' a Zubimendi per fuorigioco, la partita si decide nel recupero. Al 91', infatti, Martinelli inventa per Havertz, che aveva segnato pure nel finale dell'ottavo d'andata col Leverkusen: il tedesco controlla e mette in porta. Adesso, la formazione di Arteta avrà due risultati su tre a disposizione per passare il turno e incontrare una tra Atletico e Barcellona: sarà decisivo il ritorno dell'Emirates in programma mercoledì 15 aprile.

È l'uomo dei match d'andata: Kai Havertz, dopo la rete dell'1-1 a Leverkusen negli ottavi, segna quella con cui l'Arsenal si prende il primo round dei quarti, quello che avvicina sensibilmente la semifinale. Sporting-Arsenal, però, è tanto altro: la sfida dell'Alvarade, nel giorno del ritorno di Gyokeres (in campo per tutto il match, ma in ombra) in terra portoghese, vede come protagonisti nel primo tempo Araujo e Madueke, che prendono la traversa. Il conto dei legni è 1-1, poi Zubimendi segna al 63' ma la rete è viziata dal fuorigioco del giocatore di Arteta.

Paradossalmente, sono gli infortuni ad aiutare il tecnico dei Gunners: si fanno male Odegaard prima e Trossard poi. Entrano, però, i due che costruiscono il gol dell'1-0: Martinelli parte dalla sinistra e mette dentro proprio per Havertz, che controlla e mette in porta gelando l'Alvalade. Un colpo al 91' che può valere la semifinale: sarà l'Emirates, mercoledì 15 aprile, a emettere il verdetto. Poi, per Sporting o Arsenal, una tra Atletico e Barcellona.

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