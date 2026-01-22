Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
LO SCENARIO

Champions, i possibili incroci dei playoff: rischio concreto di derby per le italiane

Da regolamento una sfida tra due squadre dello stesso paese è possibile e con l'attuale situazione di classifica...

di Marco Mugnaioli
22 Gen 2026 - 10:24

La doverosa premessa è che ovviamente con una partita ancora da giocare può succedere di tutto, ma a 90' dalla fine della fase campionato della Champions League e con l'attuale situazione della classifica, il rischio di vedere un derby tra le italiane già ai playoff non è affatto remoto, anzi. Ad oggi infatti l'Atalanta, unica italiana ad avere ancora una chance di qualificazione diretta nonostante la differenza reti sia solo +1, fa parte di un gruppo di otto squadre tutte appaiate a 13 punti in classifica con Inter (+6) e Juventus (+4) che seguono un punto dietro. 

Leggi anche

Top 8 e play off: gli scenari per le italiane a un turno dal termine della League Phase

Ricordiamo che le squadre che finiranno dal 9° al 16° posto nella fase di campionato saranno teste di serie (giocheranno il ritorno in casa), mentre quelle che finiranno dal 17° al 24° non saranno teste di serie. Gli accoppiamenti verranno poi stabiliti in base a un sorteggio che metterà di fronte le teste di serie contro le non teste di serie, secondo questo schema: 9ª–10ª vs 23ª–24ª, 11ª–12ª vs 21ª–22ª, 13ª–14ª vs 19ª–20ª, 15ª–16ª vs 17ª–18ª. 

Al momento al 25esimo posto c'è il Napoli (differenze reti -5), che oggi sarebbe eliminato ma con una vittoria al Maradona contro il Chelsea rientrerebbe nelle prime 24 da non testa di serie e con il rischio derby che sarebbe molto alto. Chi sembra ragionevolmente sicura di finire tra le teste di serie è l'Atalanta, che all'ultima giornata affronta l'Union Saint Gilloise, mentre Inter e Juve, che sono a quota 12, con una sconfitta nell'ultimo turno (rispettivamente contro Dortmund e Monaco) scivolerebbero tra le non teste di serie.

Come si vede è chiaramente è ancora troppo presto per fare calcoli e proiezioni, ma la possibilità di vedere un derby ai playoff c'è ed è piuttosto concreta.

 

Leggi anche

Ranking Uefa, l'Atalanta "aiuta" la Spagna: il quinto posto Champions resta difficile

champions league
playoff
derby
italiane
inter
juventus
napoli
atalanta

Ultimi video

01:37
I cambi magici di Allegri

I cambi magici di Allegri

04:06
SPALLETTI SU TIFOSO MCH

Spalletti e il tifoso: "Mi diceva: cambia tutti. E allora gli ho risposto!"

04:06
DICH SPALLETTI MIX POST BENFICA 21-1 DICH

Spalletti: "Era da tempo che non vincevamo col Benfica"

02:01
DICH SPALLETTI POST BENFICA 21/1 DICH

Spalletti sulla lite col tifoso "Chiunque toccasse palla mi diceva 'Spalletti levalo'"

01:57
DICH ZAPPACOSTA

Zappacosta "In pochi minuti buttata via una partita"

01:53
DICH KALULU POST BENFICA 21/1 DICH

Kalulu "Contenti di tutto"

02:37
DICH PALLADINO POST BILBAO 21/1 DICH

Palladino: "Inspiegabile quanto successo, assurdo tornare a casa con una sconfitta"

01:28
DICH ITALIANO PRE ATHLETIC BILBAO DICH

Italiano: "Dobbiamo passare il turno"

01:42
DICH GASPERINI EUROPA LEAGUE DICH

Gasp: "Vincere in Europa per le italiane diventa un problema"

01:39
Napoli promossi e bocciati: secondo tempo "inaccettabile" e con questo attacco non si va lontano

Napoli promossi e bocciati: secondo tempo "inaccettabile" e con questo attacco non si va lontano

01:28
Callegari: " Juve, occhio a Mou. Alla Dea serve il miglio Lookman"

Callegari: " Juve, occhio a Mou. Alla Dea serve il miglio Lookman"

01:21
Callegari: "In Europa Conte ha perso un terzo delle partite giocate"

Callegari: "In Europa Conte ha perso un terzo delle partite giocate"

02:11
Callegari: "A Dortmund partita decisiva per un piazzarsi meglio nei playoff"

Callegari: "A Dortmund partita decisiva per un piazzarsi meglio nei playoff"

01:36
Inter promossi e bocciati: Con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

Inter promossi e bocciati: con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

01:02
Domani Roma-Stoccarda

Domani Roma-Stoccarda

01:37
I cambi magici di Allegri

I cambi magici di Allegri

I più visti di Champions League

DICH DA CONF CHIVU POST INTER-ARSENAL 20/1 DICH

Chivu: "L'Arsenal ha meritato di vincere, ma abbiamo giocato bene"

DICH CHIVU 2 SU CRITICHE A THURAM PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Finito di criticare Lautaro, iniziamo con Thuram?"

DICH DA CONF CONTE POST COPENAGHEN-NAPOLI 20/1 DICH

Conte in conferenza: "Non ci sono attenuanti"

CLIP VIDEO CLASSIFICA CHAMPIONS PER SITO 20/1 SRV

Le italiane in Champions, il calendario delle ultime due giornate

Pio Esposito incanta contro l'Arsenal, i tifosi inglesi sui social: "È in vendita?"

Chivu-Conte, amici mai: niente saluto e gelo in tv. Cos'è successo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:17
Perché Inter-Pisa si gioca domani: "colpa" di Milano-Cortina 2026
10:00
Juve, tabù Benfica sfatato e record che mancava dal 2021
09:57
Appropriazione indebita, si dimette il presidente del San Paolo
23:56
Juve-Benfica, Mourinho fra infortuni e preoccupazioni: "Orgoglioso dei miei ragazzini, ma sarà dura qualificarci"
23:49
Athletic Bilbao, Valverde: "Abbiamo meritato la vittoria"