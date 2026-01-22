Champions, i possibili incroci dei playoff: rischio concreto di derby per le italiane

Da regolamento una sfida tra due squadre dello stesso paese è possibile e con l'attuale situazione di classifica...di Marco Mugnaioli
La doverosa premessa è che ovviamente con una partita ancora da giocare può succedere di tutto, ma a 90' dalla fine della fase campionato della Champions League e con l'attuale situazione della classifica, il rischio di vedere un derby tra le italiane già ai playoff non è affatto remoto, anzi. Ad oggi infatti l'Atalanta, unica italiana ad avere ancora una chance di qualificazione diretta nonostante la differenza reti sia solo +1, fa parte di un gruppo di otto squadre tutte appaiate a 13 punti in classifica con Inter (+6) e Juventus (+4) che seguono un punto dietro.
Ricordiamo che le squadre che finiranno dal 9° al 16° posto nella fase di campionato saranno teste di serie (giocheranno il ritorno in casa), mentre quelle che finiranno dal 17° al 24° non saranno teste di serie. Gli accoppiamenti verranno poi stabiliti in base a un sorteggio che metterà di fronte le teste di serie contro le non teste di serie, secondo questo schema: 9ª–10ª vs 23ª–24ª, 11ª–12ª vs 21ª–22ª, 13ª–14ª vs 19ª–20ª, 15ª–16ª vs 17ª–18ª.
Al momento al 25esimo posto c'è il Napoli (differenze reti -5), che oggi sarebbe eliminato ma con una vittoria al Maradona contro il Chelsea rientrerebbe nelle prime 24 da non testa di serie e con il rischio derby che sarebbe molto alto. Chi sembra ragionevolmente sicura di finire tra le teste di serie è l'Atalanta, che all'ultima giornata affronta l'Union Saint Gilloise, mentre Inter e Juve, che sono a quota 12, con una sconfitta nell'ultimo turno (rispettivamente contro Dortmund e Monaco) scivolerebbero tra le non teste di serie.
Come si vede è chiaramente è ancora troppo presto per fare calcoli e proiezioni, ma la possibilità di vedere un derby ai playoff c'è ed è piuttosto concreta.