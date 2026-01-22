Champions, i possibili incroci dei playoff: rischio concreto di derby per le italiane

Al momento al 25esimo posto c'è il Napoli (differenze reti -5), che oggi sarebbe eliminato ma con una vittoria al Maradona contro il Chelsea rientrerebbe nelle prime 24 da non testa di serie e con il rischio derby che sarebbe molto alto. Chi sembra ragionevolmente sicura di finire tra le teste di serie è l'Atalanta, che all'ultima giornata affronta l'Union Saint Gilloise, mentre Inter e Juve, che sono a quota 12, con una sconfitta nell'ultimo turno (rispettivamente contro Dortmund e Monaco) scivolerebbero tra le non teste di serie.