Inter, Dimarco: "Mani di Ricci? Si poteva fare un check... Abbiamo creato troppo poco per fare male al Milan"

"Il braccio di Ricci? Non l'avevo neanche visto, ero coperto dalla visuale. In tutte le gare ci sono episodi a favore e a sfavore. Vedendo così il braccio è largo. Si poteva almeno fare un check al Var". Così Federico Dimarco sull'episodio nel finale del derby. "Abbiamo creato troppo poco per fare male al Milan - ha proseguito a Dazn - La mia occasione? L'ho presa troppo alta, mi è rimbalzata male e non sono riuscito a tenerla bassa. Quando prendiamo un gol facciamo fatica a reagire, reagiamo ma non siamo cattivi. Scontri diretti? Se 8 mesi fa ci avessero detti che saremmo stati a + 7 nessuno di noi ci avrebbe creduto e avremmo firmato . Stiamo facendo un grande campionato, la squadra è unita, tutto è nelle nostre mani".