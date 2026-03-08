Inter, Dimarco: "Mani di Ricci? Si poteva fare un check... Abbiamo creato troppo poco per fare male al Milan"

08 Mar 2026 - 23:32
"Il braccio di Ricci? Non l'avevo neanche visto, ero coperto dalla visuale. In tutte le gare ci sono episodi a favore e a sfavore. Vedendo così il braccio è largo. Si poteva almeno fare un check al Var". Così Federico Dimarco sull'episodio nel finale del derby. "Abbiamo creato troppo poco per fare male al Milan - ha proseguito a Dazn - La mia occasione? L'ho presa troppo alta, mi è rimbalzata male e non sono riuscito a tenerla bassa. Quando prendiamo un gol facciamo fatica a reagire, reagiamo ma non siamo cattivi. Scontri diretti? Se 8 mesi fa ci avessero detti che saremmo stati a + 7 nessuno di noi ci avrebbe creduto e avremmo firmato . Stiamo facendo un grande campionato, la squadra è unita, tutto è nelle nostre mani".

