Modric: "I rumors sul mio futuro non mi interessano". Estupinan: "Gol più importante della mia carriera"

08 Mar 2026 - 23:14
Luka Modric, tra i grandi protagonisti della vittoria del Milan nel derby, ha commentanto così l'incontro a DAZN: “Ci abbiamo sempre creduto. Non pensiamo a questo. Pensiamo partita per partita. Nel primo tempo abbiamo fatto un partitone, nel secondo tempo l’Inter è migliorata. Ma abbiamo difeso da squadra, abbiamo meritato la vittoria. Ora testa al finale di stagione per continuare così”.

Cosa è successo sul gol “annullato” all’Inter?
“Non lo so, ma non ci sono dubbi: l’arbitro ha fischiato prima che la palla entrasse”.

Poi sul futuro suo e di Allegri: “Ci sono sempre rumors intorno alla squadra, ma non mi interessa. Sono molto contento qui. È stato bello vedere Sergio Ramos allo stadio: quando il capitano viene qui bisogna vincere. Non penso a nient’altro comunque, penso solo a lavorare”.

Entusiasta, ovviamente, anche Pervis Estupinan, autore del gol vittoria: "E' il più importante della mia carriera. Abbiamo lavorato duro durante questa settimana e questo è il risultato. L'azione del gol era preparata? Ci abbiamo lavorato duro la settimana, il mister mi ha detto di attaccare e ho trovato il momento giusto”.

