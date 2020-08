Barcellona, sconfitta record: non subiva otto gol dal 1946

NUMERI E STATISTICHE

Non è solo il risultato contro il Bayern Monaco a certificare il tracollo del Barcellona, l'8-2 in Champions League è da record per tanti aspetti, essendo la peggior sconfitta europea nella storia del club. Erano 44 anni che i blaugrana non subivano almeno cinque gol in una partita europea, era il marzo 1976 in Coppa Uefa contro il Levski Sofia che vinse 5-4. Il primo tempo da incubo certifica un altro primato negativo, visto che prima di stasera il Barça non aveva mai subito 4 reti in Champions League nei primi 45'. I blaugrana sono anche diventati la squadra che ha subito quattro gol più velocemente in un match a eliminazione diretta della competizione.

Il Barcellona non subiva otto gol in una partita dagli ottavi di Coppa del Re nel 1946 contro il Siviglia (0-8). La rete subita dopo 3'04'' è la più veloce incassata dal Barcellona in una sfida a eliminazione diretta in Champions League.

Piccolissima consolazione per Luis Suarez: la rete del momentaneo 2-4 è stata la prima in Champions League segnata in trasferta dall'attaccante da 5 anni a questa parte, 1952 minuti. Dal 2015, fase a gironi contro la Roma, il Pistolero infatti aveva messo a segno 16 reti con i blaugrana in Europa ma sempre al Camp Nou.