Inter, la statistica scudetto che preoccupa dopo i due derby persi

09 Mar 2026 - 12:12

L'Inter ha perso il secondo derby stagionale vedendo scendere il divario dal Milan a sette punti. Se i tifosi nerazzurri iniziano ad avere i brividi, una statistica non li aiuterà: mai una squadra di Milano, infatti, ha vinto uno scudetto perdendo entrambe le stracittadine. L'Inter, al massimo, in passato ha vinto il campionato non vincendone due (furono due pareggi): era il 1962-63. Tra l'altro, se la graduatoria attuale in Serie A verrà confermata anche dopo la 38.a giornata, dal 1982-83 non accade che chi vince lo scudetto non fa punti contro la seconda in classifica.

