Serena: "Non un derby esaltante, ma il Milan mi ha sorpreso"

09 Mar 2026 - 10:06

"Non è stato un derby esaltante: è stato tirato, non bello sotto il profilo tecnico. Il Milan mi ha sorpreso a inizio partita, non mi aspettavo un'aggressività così alta. La squadra di Allegri raramente ha provato a rubare palla a ridosso dell'area avversaria nelle partite importanti. Poi dopo la rete di Estupinan è tornato il Milan che si difende basso". Così Aldo Serena, doppio ex di Milan e Inter, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul derby di Milano di ieri sera, vinto dai rossoneri 1-0. "Per il Milan era l'ultima chance per poter sperare ancora nello scudetto - ha detto l'ex attaccante -. Finora, però, è mancato con le piccole: per vincere contro di loro serve qualità in attacco. Anche ieri abbiamo visto che Leao, in una certa posizione, è involuto, non ha i movimenti della prima punta. Ora Pulisic sta tornando, dopo due-tre mesi di assenza. Per me al Milan è mancata la forza di un attaccante di alto livello". Serena, poi, risponde a una domanda sugli arbitri: "Il cambio rispetto ai miei tempi è notevole, con il Var è tutto diverso. Una volta - ricorda - avevamo di fronte un arbitro che aveva un'alta personalità, una decisione nella presa di posizione immediata. Penso che fossero anche più responsabilizzati e quindi più vicini all'azione. Adesso, demandando al Var, li vedo poco decisi".

Estupinian: "Gol più importante della mia carriera. Scudetto? Nulla ancora deciso"

