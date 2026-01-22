Ranking Uefa, l'Atalanta "aiuta" la Spagna e l'Italia resta quinta: il quinto posto Champions resta difficile

L'Italia resta quinta nel ranking Uefa per nazioni 2025/26, quello che regala anche la possibilità di qualificare una quinta squadra nella prossima Champions League alle prime due leghe che chiuderanno prima e seconda nella classifica a fine stagione. In attesa delle partite di Europa League di giovedì, la due giorni di Champions non ha regalato grandi gioie alla Serie A con l'unica vittoria firmata Juventus, il pari del Napoli e le sconfitte di Inter e Atalanta. E proprio l'incredibile ko dei bergamaschi tiene la Spagna davanti all'Italia, ma il vero problema è che pure Inghilterra e Germania hanno guadagnato terreno, tralasciando la Polonia (attuale seconda, e sulla quale abbiamo guadagnato punti, ma che verosimilmente entro fine stagione scenderà in classifica).