Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
la classifica

Ranking Uefa, l'Atalanta "aiuta" la Spagna e l'Italia resta quinta: il quinto posto Champions resta difficile

Dopo le partite di Champions la Serie A accorcia sul secondo posto ma perde terreno rispetto alle big anche per l'incredibile sconfitta dell'Atalanta

22 Gen 2026 - 09:21

L'Italia resta quinta nel ranking Uefa per nazioni 2025/26, quello che regala anche la possibilità di qualificare una quinta squadra nella prossima Champions League alle prime due leghe che chiuderanno prima e seconda nella classifica a fine stagione. In attesa delle partite di Europa League di giovedì, la due giorni di Champions non ha regalato grandi gioie alla Serie A con l'unica vittoria firmata Juventus, il pari del Napoli e le sconfitte di Inter e Atalanta. E proprio l'incredibile ko dei bergamaschi tiene la Spagna davanti all'Italia, ma il vero problema è che pure Inghilterra e Germania hanno guadagnato terreno, tralasciando la Polonia (attuale seconda, e sulla quale abbiamo guadagnato punti, ma che verosimilmente entro fine stagione scenderà in classifica).

Ranking Uefa 2025/26, la classifica

 1) Inghilterra 16.152 punti (9 squadre su 9 in corsa); 2) Polonia 13.625 (3 su 4); 3) Germania 13.285 (7 su 7); 4) Spagna 12.937 (8 su 8); 5) Italia 12.178 (7 su 7); 6) Cipro 11.406 (3 su 4); 7) Francia 10.928 (7 su 7); 8) Grecia 9.900 (4 su 5)

Come funziona il ranking Uefa

 Il punteggio stagionale di ogni nazione si calcola sommando i risultati delle squadre nelle coppe (2 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, più i bonus) e dividendo il totale per il numero di club partecipanti (7 per l'Italia). La posta in palio è altissima: le prime due nazioni del ranking a fine anno conquistano un posto extra nella successiva edizione della Champions League.

Ranking Uefa, come funzionano i punti

 Il punteggio non scaturisce solo dai risultati delle partite, ma include bonus specifici per la partecipazione alla Champions, il piazzamento nei gironi e il passaggio dei turni a eliminazione diretta. Il coefficiente finale di ogni nazione è una media ponderata: si ottiene dividendo la somma totale dei punti conquistati da tutte le squadre per il numero effettivo di club partecipanti alle competizioni europee.

I giornali sportivi: giovedì 22 gennaio 2026

1 di 24
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

ranking uefa nazioni
2025/26
classifica
quinto posto
champions

Ultimi video

01:37
I cambi magici di Allegri

I cambi magici di Allegri

04:06
SPALLETTI SU TIFOSO MCH

Spalletti e il tifoso: "Mi diceva: cambia tutti. E allora gli ho risposto!"

04:06
DICH SPALLETTI MIX POST BENFICA 21-1 DICH

Spalletti: "Era da tempo che non vincevamo col Benfica"

02:01
DICH SPALLETTI POST BENFICA 21/1 DICH

Spalletti sulla lite col tifoso "Chiunque toccasse palla mi diceva 'Spalletti levalo'"

01:57
DICH ZAPPACOSTA

Zappacosta "In pochi minuti buttata via una partita"

01:53
DICH KALULU POST BENFICA 21/1 DICH

Kalulu "Contenti di tutto"

02:37
DICH PALLADINO POST BILBAO 21/1 DICH

Palladino: "Inspiegabile quanto successo, assurdo tornare a casa con una sconfitta"

01:28
DICH ITALIANO PRE ATHLETIC BILBAO DICH

Italiano: "Dobbiamo passare il turno"

01:42
DICH GASPERINI EUROPA LEAGUE DICH

Gasp: "Vincere in Europa per le italiane diventa un problema"

01:39
Napoli promossi e bocciati: secondo tempo "inaccettabile" e con questo attacco non si va lontano

Napoli promossi e bocciati: secondo tempo "inaccettabile" e con questo attacco non si va lontano

01:28
Callegari: " Juve, occhio a Mou. Alla Dea serve il miglio Lookman"

Callegari: " Juve, occhio a Mou. Alla Dea serve il miglio Lookman"

01:21
Callegari: "In Europa Conte ha perso un terzo delle partite giocate"

Callegari: "In Europa Conte ha perso un terzo delle partite giocate"

02:11
Callegari: "A Dortmund partita decisiva per un piazzarsi meglio nei playoff"

Callegari: "A Dortmund partita decisiva per un piazzarsi meglio nei playoff"

01:36
Inter promossi e bocciati: Con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

Inter promossi e bocciati: con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

01:02
Domani Roma-Stoccarda

Domani Roma-Stoccarda

01:37
I cambi magici di Allegri

I cambi magici di Allegri

I più visti di Calcio

DICH CHIVU 2 SU CRITICHE A THURAM PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Finito di criticare Lautaro, iniziamo con Thuram?"

Lazio-Como 0-3: gli highlights

Lazio-Como 0-3: gli highlights

DICH MOURINHO BENFICA PRE JUVE 20/1 DICH

Mourinho: "Se allenerei la Juve? Certo"

MCH CONFERENZA SENEGAL MCH

Coppa d'Africa, rissa tra giornalisti in sala stampa

MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Fiorentina, al Viola Park squadra in silenzio per Commisso prima dell'allenamento

Dalle prime da titolare alle polemiche: l'agente di Vergara attacca Conte

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:17
Perché Inter-Pisa si gioca domani: "colpa" di Milano-Cortina 2026
10:00
Juve, tabù Benfica sfatato e record che mancava dal 2021
09:57
Appropriazione indebita, si dimette il presidente del San Paolo
23:56
Juve-Benfica, Mourinho fra infortuni e preoccupazioni: "Orgoglioso dei miei ragazzini, ma sarà dura qualificarci"
23:49
Athletic Bilbao, Valverde: "Abbiamo meritato la vittoria"