Ranking Uefa, l'Atalanta "aiuta" la Spagna e l'Italia resta quinta: il quinto posto Champions resta difficile

Dopo le partite di Champions la Serie A accorcia sul secondo posto ma perde terreno rispetto alle big anche per l'incredibile sconfitta dell'Atalanta
L'Italia resta quinta nel ranking Uefa per nazioni 2025/26, quello che regala anche la possibilità di qualificare una quinta squadra nella prossima Champions League alle prime due leghe che chiuderanno prima e seconda nella classifica a fine stagione. In attesa delle partite di Europa League di giovedì, la due giorni di Champions non ha regalato grandi gioie alla Serie A con l'unica vittoria firmata Juventus, il pari del Napoli e le sconfitte di Inter e Atalanta. E proprio l'incredibile ko dei bergamaschi tiene la Spagna davanti all'Italia, ma il vero problema è che pure Inghilterra e Germania hanno guadagnato terreno, tralasciando la Polonia (attuale seconda, e sulla quale abbiamo guadagnato punti, ma che verosimilmente entro fine stagione scenderà in classifica).
1) Inghilterra 16.152 punti (9 squadre su 9 in corsa); 2) Polonia 13.625 (3 su 4); 3) Germania 13.285 (7 su 7); 4) Spagna 12.937 (8 su 8); 5) Italia 12.178 (7 su 7); 6) Cipro 11.406 (3 su 4); 7) Francia 10.928 (7 su 7); 8) Grecia 9.900 (4 su 5)
Il punteggio stagionale di ogni nazione si calcola sommando i risultati delle squadre nelle coppe (2 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, più i bonus) e dividendo il totale per il numero di club partecipanti (7 per l'Italia). La posta in palio è altissima: le prime due nazioni del ranking a fine anno conquistano un posto extra nella successiva edizione della Champions League.
Il punteggio non scaturisce solo dai risultati delle partite, ma include bonus specifici per la partecipazione alla Champions, il piazzamento nei gironi e il passaggio dei turni a eliminazione diretta. Il coefficiente finale di ogni nazione è una media ponderata: si ottiene dividendo la somma totale dei punti conquistati da tutte le squadre per il numero effettivo di club partecipanti alle competizioni europee.
