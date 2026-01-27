Champions League, ultima chiamata: probabilità e scenari per le italiane tra ottavi e playoff

Sorteggio per i playoff a eliminazione diretta: 30 gennaio

Playoff a eliminazione diretta: 17 e 18 febbraio (andata), 24 e 25 febbraio (ritorno)

Sorteggio finale (per gli ottavi di finale e oltre): 27 febbraio 2026

Ottavi di finale: 10 e 11 marzo (andata), 17 e 18 marzo (ritorno)

Quarti di finale: 7 e 8 aprile (andata), 14 e 15 aprile (ritorno)

Semifinali: 28 e 29 aprile (andata), 5 e 6 maggio (ritorno)

Finale: 30 maggio