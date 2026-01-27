guida champions

Champions League, ultima chiamata: probabilità e scenari per le italiane tra ottavi e playoff

Mercoledì da dentro o fuori in Champions League. Scopri le percentuali di qualificazione per le italiane: chi vola agli ottavi e chi rischia i playoff

27 Gen 2026 - 09:39
Mercoledì 28 gennaio giornata da dentro o fuori per la Champions League, con l'ultimo turno del girone unico che porterà con se i verdetti tra chi si qualificherà direttamente in Top 8, chi andrà ai playoff e chi dovrà salutare l'Europa. Tutte le squadre giocheranno alle 21, comprese Inter, Juventus, Napoli e Atalanta: ecco gli scenari per le italiane e le probabilità di qualificazione.

Atalanta, servono tanti gol

 L'Atalanta è nel gruppone di otto squadre a quota 13 punti che si gioca gli ultimi tre posti nella top 8. A condannarla, in questo momento, è la differenza reti (+1) che, al momento la piazza in 13.ima posizione. Per agganciare la qualificazione diretta agli ottavi deve vincere in casa dell'Union e farlo con tanti gol, sperando che chi la precede perda qualche colpo. Non impossibile, ma certamente non facile. Con un pareggio è invece sicura di giocare il playoff di ritorno in casa, cosa che potrebbe accadere anche in caso di sconfitta. Ha il 13,42% di probabilità di andare agli ottavi e l'86,58% di probabilità di andare ai playoff.

Inter, quante variabili

 Per i nerazzurri la top 8 è quasi impossibile. Servirebbero, al netto di una vittoria nell'ultimo turno contro il Borussia a Dortmund, una serie di circostanze favorevoli: la sconfitta del Liverpool con il Qarabag; pareggio o sconfitta del Tottenham a Francoforte; pareggio o sconfitta del Chelsea a Napoli; pareggio o sconfitta del Barcellona con il Copenahgen; pareggio o sconfitta dello Sporting Lisbona a Bilbao; pareggio o sconfitta del Manchester City contro il Galatasaray; pareggio o sconfitta dell'Atletico Madrid con il Bodo; pareggio o sconfitta dell'Atalanta in casa dello Union St. Gilloise. Di queste combinazioni devono capitarne almeno cinque. Un pareggio, invece, garantirebbe ai nerazzurri il playoff di ritorno in casa, cosa che potrebbe accadere anche in caso di sconfitta. Ha il 6,31% di probabilità di andare agli ottavi e il 93,69% di probabilità di andare ai playoff.

Juventus, servono incastri

 La situazione della Juve è del tutto simile a quella dell'Inter. Con un pari sul campo del Monaco i bianconeri sarebbero certi del playoff di ritorno in casa, cosa possibile anche in caso di sconfitta. Per la top 8 servono almeno sei delle seguenti combinazioni: Liverpool che perde con il Qarabag; Tottenham che non vince a Francoforte; Chelsea che non vince a Napoli; Barcellona che non vince con il Copenahgen; Sporting che non vince a Bilbao; City che non batte il Galatasaray; Atletico Madrid che non vince con il Bodo; l'Atalanta che non vince con l'Union St. Gilloise; Inter che non vince a Dortmund. Ha il 6,75% di probabilità di andare agli ottavi e il 93,25% di andare ai playoff.

Napoli: dentro o fuori

 Decisamente più semplice la situazione del Napoli. Conte è costretto a vincere per avere la quasi certezza di entrare nel playoff (sarebbe fuori solamente se tutte le squadre tra gli 8 e i 10 punti vincessero). Se perde con il Chelsea è eliminato. Se pareggia, complice una differenza reti di -5, per qualificarsi deve sperare in una serie di combinazioni non banali. La vittoria della Juve con il Monaco, quella dell'Ajax contro l'Olympiacos, vittoria o pari del Marsiglia a Bruges, vittoria del Bayern Monaco in casa del Psv, pari o vittoria del Real Madrid a Benfica, pari o sconfitta del Pafos contro lo Slavia Praga. Ha il 50,85 di probabilità di andare ai playoff, non può andare agli ottavi diretti.

Champions League, le date dei playoff e degli ottavi

Sorteggio per i playoff a eliminazione diretta: 30 gennaio
Playoff a eliminazione diretta: 17 e 18 febbraio (andata), 24 e 25 febbraio (ritorno)
Sorteggio finale (per gli ottavi di finale e oltre): 27 febbraio 2026
Ottavi di finale: 10 e 11 marzo (andata), 17 e 18 marzo (ritorno)
Quarti di finale: 7 e 8 aprile (andata), 14 e 15 aprile (ritorno)
Semifinali: 28 e 29 aprile (andata), 5 e 6 maggio (ritorno)
Finale: 30 maggio

