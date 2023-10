Champions League: notte stellare per Inter e Napoli contro Benfica e Real Madrid

NOTTE DI CHAMPIONS

Seconda giornata della fase a gironi di Champions League, due gare interne per le italiane. Inter-Benfica in diretta su Canale 5, sportmediaset.it e Mediaset Infinity dalle 21

L'attesa è finita e dopo due settimane d'attesa la Champions League è pronta ad illuminare il calcio europeo con due tappe in Italia. Sull'asse Meazza-Maradona, Inter-Benfica - in diretta su Canale 5 e visibile anche su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity - e Napoli-Real Madrid sono le due partite per una grande notte di coppa colorate dal calore dei tifosi. La squadra di Simone Inzaghi ospita il Benfica pochi mesi dopo il quarto di finale della scorsa edizione di Champions, mentre il Napoli attende il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Spettacolo, in ogni caso.

Entrambe scenderanno in campo conoscendo il risultato delle altre sfide del proprio girone con il Salisburgo impegnato in casa contro la Real Sociedad nel girone nerazzurro e l'Union Berlin in attesa del Braga in Germania in quello partenopeo. Un aspetto da non sottovalutare, certo, ma che sposta poco rispetto alla preparazione del match tanto per Simone Inzaghi quanto per Rudi Garcia.

L'INTER SI AFFIDA A LAUTARO E NON PUO' SBAGLIARE

Il riposo iniziale di Salerno è già un lontano ricordo e dopo il poker rifilato all'Arechi l'Inter si ritrova Lautaro Martinez tirato a lucido per cercare la prima vittoria in questa Champions League. L'attaccante argentino dopo un paio di partite in riserva si è ripreso il palcoscenico nel modo più eclatante possibile e ora in Europa, di fronte all'amico e connazionale Di Maria, vuole confermarsi leader indiscusso di questa Inter.

Dopo il pareggio di San Sebastian contro la Real Sociedad, fondamentale per come scaturito, i nerazzurri sanno che davanti al proprio pubblico non possono sbagliare e per questo Inzaghi ha impostato le rotazioni in campionato per arrivare al meglio all'appuntamento. Oltre a Martinez, anche Mkhitaryan e Dimarco ritroveranno la maglia da titolare, oltre a Bastoni. Questa la probabile formazione:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram.

IL NAPOLI PUO' SOGNARE UN'ALTRA NOTTE DA CAMPIONI

Il Napoli è davvero tornato a essere l'ottovolante che ha strabiliato l'Italia e l'Europa nella scorsa stagione? Gli intoppi di settembre sono solo una pagina strappata dal calendario da dimenticare? Per queste e altre risposte, le più belle e attese, non c'è palcoscenico più bello di quello della Champions League e se dall'altra parte del campo l'avversario ha le maglie del Real Madrid, gli ingredienti per una notte di sogni e conferme ci sono tutti.

Kvaratskhelia e Osimhen sono pronti a guidare l'attacco del Napoli di Rudi Garcia dopo aver incassato i complimenti di Re Carlo Ancelotti, un ex mai veramente amato ma che sta trovando a suo modo una quadra anche nel suo Real Madrid, a conferma che ogni mondo è paese. Rudi Garcia non può fare altro che affidarsi alle certezze in questo momento fatto anche di defezioni e denti stretti in difesa, lasciando poi al duo di talento con Zielinski, Lobotka e Anguissa il compito di arginare i Merengues provando a colpirli.

Facile? No. Possibile? Sì, da provare con assoluta convinzione. Per Napoli, il Maradona strapieno e per un passato ancelottiano da rivendicare sul campo, quando proprio l'amore tra le parti non sbocciò. E dunque attenti a Bellingham, alla fisicità del Real e alla tecnica della mediana. Questa la probabile formazione del Napoli:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

